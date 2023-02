La Justicia en lo Civil de la Ciudad de Buenos Aires frenó el avance de una de las demandas presentadas por Javier Milei contra periodistas por "rally difamatorio". Se trata de la denuncia promovida por el diputado nacional en noviembre de 2021 después de que lo cuestionaran por haber dicho en televisión que "somos superiores moralmente y estéticamente" al hablar de "los zurdos de mierda", durante una entrevista con Viviana Canosa en A24.

La demanda fue dada a conocer por PERFIL y está en manos del juez nacional en lo Civil Horacio Liberti, quien en noviembre pasado ordenó la suspensión del procedimiento judicial hasta tanto se cumpla con la mediación prejudicial obligatoria con los demandados.

Según consta en el expediente, la audiencia se realizó el 18 de octubre de 2021 entre las 15.30 y las 16 de manera virtual, con la mediadora Patricia Morellini. Sin embargo, no asistieron los demandados Fabián Doman, Martín Candalaft, Paulo Vilouta y Débora Plager, quienes no habían sido notificados de acuerdo a la información judicial.

Javier Milei demandó por $5 millones a cinco periodistas por "rally difamatorio": quiénes son y por qué

Eso fue advertido por las partes. Por ejemplo, Doman se presentó en la causa con el abogado Martín Leguizamón, quien en una parte de la contestación de la demanda manifestó que "no se encuentra efectuada la notificación al suscripto en debida forma del proceso de mediación previa obligatoria".

Ahí también le pidió al juez que ordene reabrir la etapa prejudicial y que se haga de manera correcta ya que las citaciones anteriores tenían "irregularidades que vician el acto de mediación y la rigurosidad que debe existir en cumplimiento de la norma".

Milei le reclama $1 millón a cada periodista demandado.

El dirigente libertario había demandado a los periodistas mencionados por un millón de pesos cada uno a modo de reparación por haber opinado respecto de sus dichos. Doman, por ejemplo, era conductor de Intratables (América TV) cuando consideró al aire que "decir 'somos estéticamente superiores' es un concepto facho". En ese mismo espacio, Plager sumó: "Muy hitleriano".

Qué pasará con la demanda de Milei

Como bien se mencionó antes, en cada proceso de demanda civil es necesario que se realice una mediación previa para intentar que las partes acuerden en torno al conflicto y así evaluar si se puede evitar la instancia judicial. Como el juez hizo pidió que se vuelva a hacer, las partes tienen que pedirla.

Milei busca una alianza con Bolsonaro para enfrentar a "la izquierda internacional"

Para el abogado patrocinante de Milei, Diego Espagnuolo, consideró ante una consulta de PERFIL que es "extraño" que el magistrado a cargo de la causa no haya impuesto un plazo para convocar a una nueva mediación y dijo que las partes demandadas tienen que presentar un pedido para que se lleve a cabo. "Si ellos no la piden, la mediadora que elijan o se sortee no puede hacer nada", explicó.

Es decir, la suspensión no significa en los hechos que la demanda quede extinguida o archivada.

Pero esta no es la única demanda que Milei presentó contra periodistas, sino que en otro juzgado civil, el 103, está en trámite una presentación contra Pablo Duggan, de C5N.

Durante su programa, tras escuchar las mismas declaraciones de Milei, Duggan había opinado que "hablar de superioridad estética hoy en día es algo horrible (...). Pero la superioridad estética tiene mucho que ver con la supuesta superioridad racial, que fue uno de los grandes argumentos y estandartes del nazismo".

Los argumentos de ambas presentaciones son casi similares salvando las citas textuales de cada programa. En resumen, en ambas habla de "rally difamatorio fuera de control" por parte de los demandados.

Vale recordar que Milei le reclama un $1 millón a cada uno de los periodistas demandados.

AS/fl