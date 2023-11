La Libertad Avanza relativizó en la Justicia las denuncias contra Gendarmería por fraude

Un sector de La Libertad Avanza agita el fantasma del posible fraude electoral y se mueve en ese sentido, con el apoderado del partido, Santiago Viola, a la cabeza. El dirigente tuvo que acudir a los tribunales de Comodoro Py a ratificar dichos y solo relativizó su denuncia contra el rol de la Gendarmería en el proceso electoral. Por sin fuera poco, mostró como pruebas tres posteos de la red social X (ex twitter).

En un contexto en el que varios dirigentes libertarios tratan de mostrar mesura de cara a la segunda vuelta, y apenas mencionan que puede haber irregularidades pero no ponen en duda la transparencia del sistema electoral, como Guillermo Francos, uno de los armadores políticos del frente que comanda Javier Milei, Viola avanza un casillero más. Y junto con Karina Milei coloca en agenda la posibilidad de que los resultados de los comicios del domingo estén adulterados, algo que explicitó mediante una presentación ante la justicia electoral por la cual el fiscal Ramiro González citó a ambos integrantes del partido de Milei.

En el escrito, Viola habla de la chance de un fraude gracias al cambio de contenido de las urnas y la documentación electoral “en favor del partido gobernante y de Sergio Massa, lo cual altera considerablemente el resultado”. En ese punto, pidió la intervención de las fuerzas armadas en el contralor, fiscalización y supervisión del proceso del próximo domingo.

Ante este escenario, el fiscal electoral González comenzó con una investigación preliminar y citó a Viola y a la hermana del diputado nacional, quien no concurrió. No es la primera vez que citan al letrado por su mirada sobre las elecciones: el mes pasado, también habló de un fraude, apoyado en videos que circularon en redes sociales, pero no mostró pruebas contundentes.

Ayer, en su presentación ante la Justicia, Viola apenas enseñó tres posteos en redes de usuarios, sin verificación, en donde se habla de la responsabilidad de Gendarmería. Uno, dice que “el cambio de urnas lo hace la Gendarmería, en el conurbano las mueven las ambulancias que son del gremio de Moyano y no las puede parar la policía”.

Por si fuera poco, el abogado comentó que “no se trató de una denuncia sino de una presentación efectuada con el objetivo de que se extremen los recaudos en el traslado de urnas de cara a la segunda vuelta a llevarse a cabo el 19 de noviembre y con la única intensión de aportar a la transparencia y legalidad de las elecciones”, dijo.

Además, aclaró que “la presentación se efectuó en virtud de comentarios en redes sociales y algunas notas periodísticas y testimonios recabados personalmente que hacían referencia a los hechos puestos en conocimiento, de los cuales acompaño en esta acto algunos ejemplos”.

Al haber señalado en la presentación, ahora el abogado explicó que no se trató de denunciar a “ninguna de las fuerzas de seguridad” y que “confían” en que se van a adoptar los recaudos de cara a las elecciones del próximo domingo.

Por último, al ser consultado por el fiscal si han impugnado algún resultado electoral, el abogado señaló que sí ocurrió en Formosa y la Justicia les dio la razón, aunque no en la categoría para elección a presidente de la Nación. A medida de que fueron corriendo las horas, integrantes de peso de LLA trataron de no darle volumen a los movimientos de Viola y solo hablaron ante este medio de algunas irregularidades puntuales. Ninguno se anima a sumarse a los planteos ni habla de posible estafa electoral como lo hace el letrado y la hermana del legislador.