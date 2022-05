La lista albertista en la víspera al 25 de mayo para sondear quiénes bancan la reelección presidencial

La víspera del 25 de mayo fue la excusa para pasar lista y comenzar a detectar quién está dispuesto a acompañar a Alberto Fernández en su segunda candidatura presidencial. Organizado por fieles albertistas, el Presidente sorprendió por la puntualidad en el locro del Partido Justicialista en donde aseguró que “estamos en el camino correcto” y aprovechó para mandarle un mensaje a los que “compañeros que dudan” al asegurar que “los hechos les van a demostrar que dudaron sin motivos”

La foto de este martes por la noche en la sede de la calle Matheu puede ser el indicio del apoyo que tendrá Alberto Fernández en caso de que finalmente se decida a competir por un nuevo mandato. El encargado de armar la lista fue su amigo, José “Pepe” Albistur y la anfitriona fue la diputada Victoria Tolosa Paz.

Los organizadores inauguraron una nueva categoría dentro del peronismo, la de “kirchneristas de la primera hora”. No había dirigentes de La Cámpora ni legisladores cercanos a Cristina Kirchner invitados. Tampoco Máximo Kirchner, titular del PJ bonaerense, pero sí viejos dirigentes que acompañaron los gobiernos K y ahora ya no se sienten parte de este sector. El objetivo es demostrar que Fernández no está solo.

Dijeron presente los funcionarios que responden al Presidente como Santiago Cafiero (Relaciones Exteriores), Juan Zabaleta (Desarrollo Social), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Jorge Taiana (Defensa), Daniel Filmus (Ciencia y Tecnología), Matías Lammens (Turismo y Deportes), Vilma Ibarra (secretaria Legal y Técnica), Victoria Donda (INADI), y Malena Galmarini (Aysa), quien también asistió en representación de Sergio Massa. El titular de la Cámara de Diputados fue uno de los que estaba en la lista, pero no dio el presente.

También estuvieron ex funcionarios como Ginés González García y Agustín Rossi. Otro que regresó a la sede del PJ fue Luis D’Elía, quien se convirtió en uno de los mayores defensores de la gestión presidencial. No todos en el entorno del Presidente están de acuerdo con esta nueva voz albertista, por lo que se lo vio sentado y casi aislado mientras muchos se saludaban y sacaban selfies. Por las dudas, dos de los funcionarios más importantes de Fernández, Katopodis y Cafiero, se sentaron a varios metros del dirigente social y casi no se levantaron de la silla, salvo cuando al canciller le tocó hablar, cuando ya Fernández se había ido.

“Tenemos una idea de la economía que se funda en tres pilares: producción, trabajo y distribución. Nos está yendo muy bien en la producción, estamos creciendo más de lo que podemos. Tenemos el trabajo creciendo, tenemos la tasa de desocupación más baja de los últimos años. Ahora la lucha es que la distribución ocurra y sea igualitaria, hacer que los bolsillos rindan y dejar de lado lo que construyeron que era un capitalismo de salarios miserables”, dijo Fernández frente a unos 60 dirigentes.

Y en un mensaje interno al kirchnerismo que cuestiona el rumbo económico, el jefe de Estado lanzó: “En el día de la patria, tengan la plena certeza que estamos en el camino correcto. Los compañeros que por ahí dudan, los hechos le van a demostrar que dudaron sin motivos”.

Cafiero dejó un discurso más duro. Habló de compañeros “precoces a la hora de marcar siempre las diferencias”, algo que es “funcional a la derecha”. Aunque dijo que no es “botón” o “gorra” para no dar nombres, pidió abrir el debate y no hacer monólogos para comenzar a discutir “el desafío de la distribución”. El canciller pidió reconocer el camino recorrido durante la pandemia y ahora en un contexto de guerra y criticó a quienes "entran en un pesimismo preventivo. A los pesimistas preventivos le decimos que el peronismo no sabe lo que es renunciar a la esperanza".

“Alberto presidente”, se escuchó durante la noche con Fernández aún presente. Horas después, y ya durante el 25 de mayo, en el albertismo repasaban los presentes y ausentes. De todos modos, saben que hasta entre los presentes más cercanos al jefe de Estado se comenzaron a tender puentes con el kirchnerismo. Ya no para tratar de mediar en la relación del Presidente y la vicepresidenta, sino para comenzar a hacer su propio camino. Necesitarán mucho más que los que estaban en esta foto si la intención es participar de una interna con los otros sectores del Frente de Todos.

