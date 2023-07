Luis D'Elía decidió salir a jugar a fondo en la campaña electoral. En el marco de su apoyo a la precandidatura presidencial de Guillermo Moreno, el ex dirigente piquetero se mantiene alejado de la estrategia de Unión por la Patria y los sectores que integran ese espacio, al punto tal que lanzó una llamativa advertencia contra Sergio Massa. "Probablemente el oficialismo se quede sin candidato y sin ministro. Chau Massa", pronunció.

D'Elía grabó un video durante la noche del jueves desde la vereda de su casa en asentamiento El Tambo, en Isidro Casanova. Con un tono serio, dijo que lo suyo es "una profecía inédita para la política argentina", y lanzó su advertencia contra el ministro de Economía y precandidato a presidente.

El FMI anunciará el acuerdo y el Gobierno busca calmar las presiones del mercado

Fue justo en el momento en el que comenzó a trascender que este viernes 28 de junio se anunciaría un acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional.

"La disparada del dólar es inminente", lanzó D'Elía.

El video no tardó en generar reacciones en redes sociales. Hubo quienes lo tomaron en serio y se preocuparon, y quienes directamente se rieron.

Sin embargo, la teoría fue sostenida por el ex dirigente ultrakirchnerista en su programa de radio en Rebelde AM 740. De todos modos, PERFIL se comunicó con él para consultarle acerca de su "profecía", pero al cierre de esta nota no hubo una respuesta.

Así, esta mañana, en su habitual editorial, insistió: "Es el último día. Olfateo lo que millones en este país, que este no es el camino. Creo que es el último día del ministro candidato Massa. Nunca vi algo igual, en un momento tan complejo, desgarrador para la Argentina, que el ministro de Economía sea candidato".

Encuesta: en la provincia de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta le gana a Patricia Bullrich

En el mismo comentario, que fue subido a su cuenta de Twitter @Luis_Delia, el ex piquetero también apuntó contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner. "Pocas veces he visto una pelotudez tan grande en manos de los que conducen. Lo digo mirando a los ojos. Cristina, Máximo, ¿qué hicieron?", se preguntó.

Seguidamente, D'Elía describió el panorama de crisis económica que vive el país. Habló de la existencia de los vencimientos de la deuda, criticó las propuestas resolutorias por la "vía devaluatoria" y dijo que el crédito con el Fondo Monetario fue político. Ante todo eso, planteó: "La salida para todo es el peronismo, la doctrina peronista. No conservadores, veneno que tomamos muchas veces y nos hizo mal. Hay un montón de gente que ha estado en la trinchera y lo sabe", manifestó.

"El final de Massa"

Más adelante, D'Elía insistió con su profecía sobre Sergio Massa. "Creo que es su final y el final de una etapa de la política argentina. Ahora hay que barajar y dar de nuevo", dijo.

Sergio Massa.

Por el contrario, el dirigente señaló que se necesita "gente que sepa de Economía, que tenga formación académica y empírica". Ahí pronunció el nombre de Moreno, a quien definió como "un gran teórico de la Economía" que "en los ocho años que estuvo como secretario de Comercio "tuvo un dígito de inflación interanual".

Elecciones 2023: los cinco spot de campaña más pegadizos de cara a las PASO

D'elía defendió la gestión del actual precandidato presidencial al decir que "fue posible (la inflación de un dígito) porque había un presidente como Néstor Kirchner y un secretario como él que hacían lo que había que hacer".

Volvió ahí a mencionar a Cristina Kirchner. "Le pido a Cristina, responsable de este quilombo, sacalo de una vez, correlo del Ministerio, de ser candidato. Es momento de hacer las cosas con seriedad".

LT