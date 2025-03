La motosierra de Milei contra Kicillof ya le costó $ 2 billones a Buenos Aires

El gobierno de Javier Milei direccionó todas sus críticas este viernes por la mañana hacia el gobernador Axel Kicillof. La ofensiva se ejecutó a través de un posteo en redes sociales con amenazas veladas. El Presidente le solicitó al mandatario bonaerense: “córrase del camino (esto es, renuncie)” y en esa misma línea agregó: “déjenos intervenir la Provincia, en un año nosotros vamos a terminar con la violencia”.

Detrás del último ataque hay una guerra presupuestaria impulsada por la Casa Rosada contra la administración bonaerense. Desde el inicio de la gestión libertaria, en diciembre de 2023, la provincia más grande del país afronta un persistente ajuste en las transferencias que el Gobierno Nacional le realiza a través de transferencias discrecionales, o bien por programas que fueron acordados durante otras gestiones y que ahora quedaron sin efecto.

Desde enero hasta noviembre del año pasado, la Casa Rosada aplicó un recorte de $ 2,1 billones de pesos a la Provincia.

Los programas que sufrieron recortes fueron más de doce, según la información que surge de distintos monitores y de la propia Gobernación bonaerense.

El recorte más sensible se aplicó en la deuda que la Nación tiene en materia previsional con la provincia de Buenos Aires. Según señalan en La Plata, la cifra que el Instituto de Previsión Social (IPS) dejó de percibir es de $1 billón. No es la única deuda que Nación tiene con cajas previsionales provinciales, sin embargo, es la más grande teniendo en cuenta el volumen de la Provincia y la cantidad de empleados estatales que posee.

También hay compromisos de Nación en materia de compensación por el Consenso Fiscal de 2017, que se impulsó durante la presidencia de Mauricio Macri. Se trata de $ 686.150 millones que la provincia más grande del país dejó de recibir. El incumplimiento también omcluyó a otras provincias.

Asimismo, $ 108.208 millones es el monto que dejaron de percibir las arcas bonaerenses durante buena parte del año pasado por el denominado Fondo de Fortalecimiento Fiscal (Fofofi) suscripto durante la gestión de Alberto Fernández, y es uno de los principales reclamos que Kicillof tuvoo con la Casa Rosada. Se trata de una compensación que recibía la Provincia por el aporte que realiza a la recaudación nacional, y lo que recibe por coparticipación cuya cifra es largamente inferior.

Otro punto sensible fue la educación. En el el primer año de gestión libertaria Milei recortó el fondo que implicaba un plus (no remunerativo) para el salario de los docentes en todas las provincias del país. Se trata del Fondo de Incentivo Docente, más conocido por sus siglas, Fonid. Fueron $ 89.388 millones con impacto directo sobre el salario de los maestros bonaerenses.

También durante la gestión de Alberto Fernández, más específicamente durante su último año, en el 2023, se firmó un “Convenio de Asistencia Financiera”, que implicaba la transferencia de $ 76.180 millones. Ni un solo peso de dicho convenio fue erogado por parte de las arcas nacionales hacia La Plata.

Desde la Casa Rosada han ensayado un giro discursivo desde hace algunas semanas. Ahora el gobernador bonaerense es el destinatario de la ofensiva del Gobierno y no la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es por ello que desde la oficina de Santiago Caputo pretendieron instalar el hashtag #RenunciaKicillof. Tampoco hubo transferencias por $ 32.640 millones por equipos para la salud, ni $ 25.400 millones para el Fondo Compensador del Transporte, lo que encareció el boleto y el transporte; $ 12.826 millones es lo que dejó de percibir la Provincia por el Fondo de Fortalecimiento de Infraestructura Portuaria; $ 6.029 millones para programas de educativos; $ 3.709 millones para la adquisición de alimentos; $ 2.808 millones en programas de salud vinculados a la maternidad; $ 2.374 millones en innovación y formación tecnológica y $ 8.263 millones en otros programas.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso la Provincia tiene presupuestada $ 172 mil millones. En el primer mes del año, ejecutaron apenas $ 173 millones, el 0,0016% del presupuesto.