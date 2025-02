Pese a la interna, Máximo Kirchner apoyó a Kicillof contra Milei: "Es grave llamar asesino al gobernador”

Si bien el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aún no salió a responder la réplica que la mañana de este viernes hizo en X (antes Twitter) el presidente Javier Milei en torno de la situación de inseguridad, el Partido Justicialista (PJ) de la Provincia salió a marcarle la cancha.

“¿Hasta dónde el presidente de las facultades delegadas va a seguir agrediendo a las y los bonaerenses que han elegido democráticamente a sus representantes?”, lanzaron desde el PJ bonaerense en un comunicado cuyo principal destinatario es Milei. “Lo llamamos a reflexionar, salvo que quiera aprovechar este doloroso momento de las familias de las víctimas con fines electoralistas”, prosiguió el mensaje.

Durante la mañana de este viernes, el presidente Javier Milei se dirigió a Kicillof en X: “Quiero señalarle que no se puede trabajar con alguien como Ud. que cree que los delincuentes son las víctimas mientras nosotros creemos que los delincuentes son los malos y el que las hace las paga”. Milei salió así en respuesta a una declaración que el gobernador dio el jueves, donde expresó: "Lo invito o estoy dispuesto a ir a donde me diga a trabajar con seriedad, con nuestros equipos, las cuestiones de seguridad a ver si podemos, ante una situación que se va agravando, mejorarle un poco la tranquilidad y la vida a nuestro pueblo".

Milei prosiguió en su posteo: “Dado que la Provincia es un baño de sangre, y nuestra visión sobre cómo afrontar el problema es tan distinta y usted claramente no puede resolverlo (si no pudo administrar un bar menos una provincia), dado que está admitiendo su fracaso, si le interesa el bienestar de los bonaerenses córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia. En un año nosotros vamos a terminar con la violencia”.

Una interna que se cierra en torno de la delincuencia

El PJ puso un paréntesis en la virtual ruptura propiciada por la decisión de Axel Kicillof de abrir una línea interna peronista a la que denominó Derecho al Futuro. El enfrentamiento desatado entre el kirchnerismo duro encabezado por Cristina y Máximo Kirchner y el peronismo liderado por Kicillof hizo así una pausa donde el tiempo dirá hasta qué punto puede servir como catalizador para evitar una mayor fragmentación.

“Más allá de las diferencias de opiniones y de pensamientos que hay dentro de un partido, creo que lo que ha hecho el Presidente es una muestra más de su comportamiento bravucón y de carácter inexplicable. Pasa los límites y creo que no es para nada correcto, porque en medio está la gente”, explicó Máximo Kirchner en Radio Futuröck, y agregó: “Cuando el gobernador demostró la voluntad de dialogar, la respuesta que da el Presidente berreta, mediocre, pero bueno, también viene con una línea que ha decidido llevar adelante los últimos 20, 25 días, desde el episodio de las criptomonedas”.

“Hay una irresponsabilidad muy grande del Presidente al sugerir una intervención”, dijo Máximo Kichner, y sentenció: “Lo que me parece igual de grave es llamar asesino al gobernador de la Provincia, que no lo es. Me parece es de un mal gusto y de una irresponsabilidad enormes, pocas veces vista por lo menos en el último tiempo en nuestro querido país”.

¿Qué dice la Constitución Nacional sobre la intervención a las provincias?

En relación con la facultad del Ejecutivo de accionar en caso de necesitar intervenir una provincia, el artículo 6º de la Constitución Nacional dicta: “El Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia”.

En el caso de la Provincia de Buenos Aires, las palabras de Javier Milei apuntan a que Kicillof requiera expresamente que el Ejecutivo intervenga su jurisdicción, posibilidad que parece alejarse, a la luz del enfrentamiento político y discursivo que existe a los dos lados del espectro político.

