Raúl Timerman: "El Poder Legislativo hizo muy poco por mejorar la seguridad"

En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), el analista Raúl Timerman sostuvo que el Gobierno nacional está atacando al gobernador Axel Kicillof por los hechos de inseguridad porque “no pertenece a la casta corrupta” y responsabilizó al Poder Judicial. Por otra parte, afirmó que Raúl Zaffaroni, el exjuez de la Corte Suprema, le dio “la mejor explicación” de cómo encarar íntegramente la problemática con los tres poderes en armonía.

Raúl Timerman es analista político y director del grupo Opinión Pública.

Alberto Samid: "Este gobierno se parece tanto al de Menem que hasta tiene la misma novia"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Alejandro Gomel: Milei agregó pimienta a la discusión pública pidiendo la renuncia de Axel Kicillof y este sábado va a hablar en la Asamblea Legislativa. ¿Qué estás viendo?

Lo que se está viendo es una estrategia del Gobierno de comenzar su campaña política atacando a Kicillof por el flanco más débil que tiene, que es la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Nunca, durante la campaña de Javier Milei para presidente, fue un eje central la inseguridad. La campaña tuvo dos ejes centrales: la estabilidad, es decir, terminar con la inflación; y acabar con la casta corrupta.

Cuando se encuentran con Kicillof enfrente, no pertenece a la casta corrupta. Si hay algo que no le pueden decir a Kicillof es que es corrupto, porque tiene una imagen de honesto en la sociedad argentina. Entonces, lo atacan con el tema de la inseguridad. Esto es como fue el caso Carrasco en su momento, cuando se terminó con el servicio militar obligatorio. Ahora el Gobierno quiere comenzar con una campaña de agresión hacia la figura de Axel Kicillof. Es verdad que la inseguridad existe, que se producen muertes en ocasión de robos y que el gobierno de la provincia de Buenos Aires quizás no ha comunicado previamente todo lo necesario sobre lo que se estaba haciendo desde el punto de vista de la inseguridad.

En un trabajo que realizamos junto a Shila Vilker analizamos que el electorado entiende que el tema de la inseguridad depende de los tres poderes: del Poder Legislativo, que es el que tiene que dar las leyes; del Poder Judicial, que es el que tiene que aplicar las leyes; y del Poder Ejecutivo, que maneja a la Policía y al servicio penitenciario. Pero cuando uno le pregunta específicamente sobre cuál de los tres poderes cree que es el mayor responsable en el nivel de inseguridad que se está viviendo, el 60% dice que el Poder Judicial, es decir, jueces y fiscales.

Fíjense que todas las protestas que se producen ante un hecho de muerte en ocasión de robo, lo que la gente reclama es justicia. El reclamo es que se haga justicia, y lo único que pueden hacer justicia son los miembros del Poder Judicial. Porque cuando uno pregunta sobre la justicia por mano propia, ahí la opinión está muy dividida, pero favorece el no hacer justicia por mano propia. El Gobierno está dando una batalla política, y yo preferiría que el Presidente le dijera al gobernador Kicillof: “¿En qué podemos ayudarlo? Sé que está pasando un mal momento”, pero ese no es el espíritu que predomina en la Argentina.

Elizabeth Peger: Parece que hay ruido en el discurso oficial del Gobierno nacional. La ministra de Seguridad expresa un discurso bastante diferente al del Presidente hoy pidiendo la renuncia de Axel Kicillof. Patricia Bullrich venía con un diálogo muy fluido con Alonso, el ministro de Seguridad en la provincia, y planteó que, si la provincia necesitaba asistencia, el gobierno nacional podía dar gendarmes. ¿No está resuelta del todo la línea del discurso del Gobierno?

Cuando habla Milei, habla la figura de Milei. Eso que Milei imposta es una determinada figura, y esa figura es Santiago Caputo. El que provoca que Milei hable de esa manera, es el creador de ese Milei, que es Santiago Caputo, a quien Milei admira y quiere mucho. Seguramente está avanzando por esa dirección, pero la que entiende de seguridad en este gobierno es Patricia Bullrich, no cabe la menor duda.

Patricia Bullrich se sumó a Javier Milei y también pidió que se vaya Kicillof: "La sociedad lo pide a gritos"

EP: Aparte, Patricia Bullrich venía más dura con su pelea por el tema seguridad en la Ciudad de Buenos Aires que con Alonso…

Totalmente. Si uno toma el número de robos por habitantes en la Ciudad de Buenos Aires, es el triple que en la provincia de Buenos Aires. Si uno toma el índice de homicidios dolosos, es decir, cada 100.000 habitantes del año pasado, hay por lo menos cinco provincias por encima de la Ciudad de Buenos Aires. Salta, Tucumán, Chubut, Santa Fe, tuvieron entre siete y ocho homicidios dolosos cada 100.000 habitantes, y la provincia de Buenos Aires tuvo un poquito menos de cinco. Pero la provincia de Buenos Aires está en el centro de la atención.

La cobertura de los medios suele estar en la provincia de Buenos Aires, a menos que sea un caso muy patético, como la desaparición de los dos chicos Loan y Lian, donde indudablemente la justicia no ha operado. Lo que pasa es que siempre existe algún tipo de contubernio entre la justicia y el poder político. Los dos tienen muchas veces mucho que ver en lo que se hace. Si yo te pregunto qué ha hecho el Poder Legislativo en los últimos diez años para mejorar la seguridad, la respuesta es nada. El Poder Legislativo hizo muy poco por mejorar la seguridad.

En 2004 fue la marcha de Blumberg. Creo que el primero de abril, porque Néstor Kirchner, que era presidente, estaba en Tierra del Fuego en un homenaje a los soldados. ¿Qué hace el poder político cuando alguien reclama algo y tiene apoyo? Según los medios, en esa marcha había 150.000 personas. Fue impresionante la marcha de Blumberg. ¿Qué hicieron? Descalificaron a Blumberg, dijeron que en realidad no era ingeniero. Es decir, investigan al que fue víctima y descalifican a la víctima. ¿Qué hicieron con Nisman? Instalaron la idea de que Nisman era putañero, que salía con mujeres, que era fiestero. Pero Nisman es la víctima.

El exjuez de la Corte, Raúl Eugenio Zaffaroni

Hace muchísimos años, cuando (Raúl Eugenio) Zaffaroni era juez de la Corte Suprema, yo estaba trabajando en comunicación en la provincia de Buenos Aires, y el gobernador era Daniel Scioli. Yo llamé a la secretaría, le pedí una reunión y fui a verlo para preguntarle sobre el tema de la inseguridad. Quería conocer su modelo, su teoría. Hasta ahora puedo decir que fue el más claro en una explicación de cómo hay que encarar el tema de la inseguridad con los tres poderes en armonía. Es decir, con las leyes, la aplicación de las leyes, la policía, el sistema penitenciario, la Academia y los medios. Me decía: “Esto es una gran orquesta. Si hay alguien decidido a ser director de esa orquesta, yo lo ayudo”. Y fue la mejor explicación que escuché sobre cómo se encarga íntegramente el tema de la inseguridad. La verdad es que todos tienen un poco de razón. El tema es poder sacar un modelo colectivo y obtener el consenso para llevarlo a la práctica.

Vi un documental por YouTube sobre un proyecto que se llama "Matías". Es un proyecto que tiene como objetivo sacar a los pibes de la calle. Los llevan a un lugar, hacen una socialización, averiguan las habilidades de cada uno, los entrenan en sus habilidades, y el paso final es conseguirles trabajo. De 22, 16 consiguieron trabajo y 9 ya tienen vivienda. Hizo más esta gente que los gobiernos para sacar a los jóvenes de la calle.

TV CP