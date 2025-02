Alberto Samid: "Este gobierno se parece tanto al de Menem que hasta tiene la misma novia"

Alberto Samid expresó su preocupación por las políticas económicas actuales: "Los gobiernos que no defienden la industria nacional, generan desempleo. Las mismas cosas que dice la gente ahora, yo las decía en otra época, y después vi que terminó todo mal". "Hasta Trump defiende lo suyo", en diálogo con La Previa en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Alejandro Gomel: Lo llamamos por esta decisión del gobierno nacional de habilitar la exportación de carne en pie. ¿Qué significa esto?

No, eso es muy malo. Los principales países del mundo no lo hacen: es Estados Unidos, Inglaterra... criar un animal vacuno cuesta muchísimo, más de 2 años, a diferencia del pollo o del cerdo. El pollo y el cerdo son como hacer tornillos, no tienen problema, una pareja de chanchos tiene 25 hijos por año, y el pollo ni hablar, más todavía. Eso sí se puede exportar. La vaca necesita mucho tiempo. Mire cómo es. Necesito primero que el toro se enamore de la vaca, después necesita una gestación, como el ser humano, 9 meses, y después usted premia 100 vacas y después hay que esperar un año más para que el ternero se pueda faenar. O sea, que necesita más de 2 años, y un animal por año. No tienen dos o tres cada vaca, entonces cuesta muchísimo. Cuando si lo vendemos vivo, nos dan 10 pesos, es por decir. No, si nosotros lo faenamos acá, tiene la industria del cebo, del cuero, de los laboratorios, porque los laboratorios consumen mucho: glándulas de la vaca, suprarrenales, hipófisis, páncreas... todo se hace medicamento. Entonces, si vendemos la vaca fuera, 10 pesos, y la elaboramos acá, le hacemos 20 pesos. No solo eso, el trabajo, la mano de obra, todo queda acá. Hay muchas fábricas que trabajan con los subproductos de la vaca. Vamos a vender la vaca, y después le vamos a comprar nosotros la carne a ellos, para colmo estamos en un momento de cada día tenemos menos hacienda. Este último año hemos perdido, más de 800.000.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

María Eugenia Vidal cruzó a Samid por las críticas a su cuerpo: "¿Lo mejor que tienen para pegarme es mi peso?"

Le voy a decir por qué. Históricamente, siempre, durante toda la vida, la hacienda se vende por kilo, vivo en pie, y siempre costó 70, 80, 90 centavos de dólares. A consecuencia de que el dólar está tan deprimido que valía 1500, vino este gobierno con una inflación del 100% y el dólar vale 1200. ¿Qué pasa hoy? Hoy la hacienda se vende a 3 dólares. ¿Qué han hecho los ganaderos este último año? Vendieron la vaca y se dolarizaron, se quedaron con los dólares. Cuando baje y vuelva a 80 centavos, vuelven a comprar. Por eso se vendió mucha hacienda. Teníamos 55 millones, ahora tenemos 50 millones, a diferencia de los países limítrofes que son ganaderos como Uruguay, Paraguay y Brasil. Cada vez tienen más hacienda ellos. Nosotros ahora cambiamos la hacienda por los dólares. ¿Por qué sucedió esto? Si está bien, está mal, eso es otra historia, el tema del dólar, pero nunca, históricamente, valía 3, costó ni parecido, nunca pasó. Hoy vale 3. Entonces, los ganaderos venden y se quedan con los dólares. Encima que cada vez tenemos menos vacas. Vamos a vender la vaca, es una locura, porque va, el trabajo va para afuera. Esto es lo que estamos haciendo. Es lo mismo que vender el trigo a Egipto y ahora le estamos comprando fideos a ellos, una locura lo que estamos haciendo. La materia prima tiene que quedar acá, con valor agregado. Y la vaca es fundamental, a diferencia del pollo, como le dije, y el cerdo.

AG: ¿Por qué el gobierno hace esto?

Ah, no sé, hay que preguntarle al gobierno. No sé por qué lo hacen realmente. No quiero dar opinión, pero creen que está todo bien, todo libre. Todo libre relativo, ningún país deja todo abierto, pase lo que pase. Para colmo estamos compitiendo con Brasil, que devalúa a cada rato. Está muy complicada la situación. Hay que defender un poquito más la industria nacional, el "Compre argentino". Las empresas nuestras. Nos vamos a quedar sin empresas porque ahora se abrieron las importaciones de todo, y como tenemos este dólar, que pasó lo que pasó, todo el mundo está importando.

Caída del consumo de lácteos y carne: cuál es el impacto en la demanda interna y el mercado externo

Mire, ¿sabe qué pasa? Yo estoy cerca de los 80 años, yo creo que las políticas económicas de los distintos gobiernos no son muchas, son siempre las mismas. No hay cinco políticas, hay dos políticas. Están las políticas de algunos gobiernos que defienden lo nacional, el "compra argentino", la industria nacional, y está la otra política que dice: "Vamos a abrir todo, porque acá se cobra mucho, que entre mercadería, que compitan con los de afuera". Esta película nosotros la vimos cuando yo era joven. Esta película ya la vi con Martínez de Hoz. Todo se abrió, todo. Qué sé yo, yo cuando era joven pensaba que era muy bueno. Esto es lo que le está pasando a estos muchachos que son jóvenes. Era muy bueno que venía todo por dos pesos, mire qué bueno, qué sé yo. Pero termina mal esto, le voy a decir por qué. Porque la mayoría de la gente que tiene empresa despide, cierra la empresa, se queda con tres o cuatro muchachos, los más de confianza, se ponen en importadores, y esa mercadería que reciben sigue atendiendo a sus clientes.

¿Qué pasa? Al principio les va bien a esa gente, les va bien, porque la gente que está hecha en ese momento, del gobierno nacional, de las empresas públicas, todavía tiene la indemnización, siguen consumiendo, siguen gastando. Cuando pasa un tiempo, 6 meses, se les termina la plata. No solo no tienen para consumir ellos, sino también adonde ellos mismos compran, en los comercios, van a comprar esto, aquello, lo otro. Tampoco pueden trabajar. ¿Qué le sucede al que al principio le iba bien y se hizo importador? No va a tener mercado. No tiene mercado, termina mal. También los chinos traían todo por 2 pesos. Esta película termina mal, terminamos sin empresas, terminamos dándole trabajo a los de afuera, y la gente, una desocupación enorme vamos a tener. Pero lo peor de todo, que yo advierto con casi mis 80 años, es que en otro momento la gente decía: "No, esto es malo, qué sé yo, se está dando", en este momento la gente, la mayoría de la gente, lo ven como bueno a esto.

El consumo de carne alcanzó su nivel más bajo en 26 años

Elizabeth Peger: ¿No se cuenta la gente que eso les implica perder su puesto de trabajo y, por lo tanto, la razón principal de sus ingresos?

Usted me hace una pregunta que yo no le puedo responder. Yo le digo cuál es la situación, lo que está pasando y lo que va a pasar. Una pregunta más adelante que la gente... eso no, no me lo pregunte a mí. Le digo lo que va a pasar, esta película. Nosotros ya la vimos, los que tenemos arriba de 70 años ya la vimos. Los gobiernos que no defienden la industria nacional, el "compra argentino", y todo eso termina sin laburo. La gente va a haber una gran desocupación acá, terrible, no va a haber consumo, y esos que se hacen importadores y cierran la fábrica, les va mal también después.

EP: Se lo preguntaba porque noto a partir de su comentario que es un tema que a usted le llama mucho la atención.

Yo me equivoqué también. Yo fui joven y creía que venía todo importado más barato. Estos tipos te cobran de más. Las mismas cosas que dice la gente ahora, yo las decía en otra época, y después vi que terminó todo mal. Yo creo que es un gobierno de mucha gente joven, y bueno, no tuvieron experiencia con no defender la industria nacional. Todo el mundo defiende, fíjese Trump, que lo queremos copiar... Fíjese cómo defiende lo suyo. A todo le pone impuestos para poder trabajar, para que cada vez haya más trabajo. Nos queremos copiar algunas cosas y otras no, qué sé yo.

Otra cosa que yo veo mal es esto: en los gobiernos anteriores, la obra pública había una corrupción enorme, enorme, totalmente de acuerdo con este gobierno de decir "vamos a solucionar". ¿Qué pasó? En vez de terminar con la corrupción de la obra pública, no, no se hace más obra pública. Una locura. Las rutas se están rompiendo todas, es un desastre. Hay un montón de accidentes. Terminaron con la corrupción, no termines con la obra pública. Bueno, se terminó con la obra pública. Un montón de gente en la calle, no tienen laburo. Hace un año que no se tapa un pozo. Nadie tapa un pozo. No poder pasar un año sin tapar un pozo en la ruta... Bueno, pasó lo mismo con este tema.

Córdoba: No se podrá manejar más con carnés emitidos por 12 municipios y se considerará falta grave

Claudio Mardones: Recordé una de las decisiones que tomó el Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, respecto a la desregulación de los cueros. Usted escribió en su cuenta de Twitter que, al eliminar las retenciones al cuero, se ponía fin al monopolio de Galperín y que lo mejor de esta medida era que la carne iba a bajar un 5% para los consumidores. Esto ocurrió a fines de enero. ¿Cómo evalúa esa decisión respecto al cuero?

Fue muy bueno, con el cuero fue muy bueno, porque tenía a Galperín, que tiene la empresa más importante, que inclusive tienen curtiembres en todas partes del mundo, hasta en Rusia tienen curtiembres. Tenían un monopolio y pagaban lo que querían el cuero acá, los únicos que podían exportar eran ellos. Los demás tenían un impuesto muy grande. Ellos le hacían un trabajito y ya lo podían exportar. Le sacaron el monopolio. Eso fue muy bueno. Yo lo felicité a él, que estuvo muy bien. Porque uno compra la hacienda y la faena, el costo de la hacienda es lo que usted paga, menos el recupero que recibe. Si no recibe menos recupero, la carne va más cara. Como se puede vender el cuero, aumentó el cuero. Usted puede bajar el precio. Eso fue lo que pasó y es real, eso fue bueno. Hya medidas que son buenas y medidas que no son buenas.

CM: ¿Habló con Federico Sturzenegger?

En aquella oportunidad no. La verdad, hablé ayer con él, le expliqué, hablé con el ministro y le dije mi parecer. Él está muy convencido de que yo estoy equivocado realmente, por vender la hacienda en pie, viva.

Producción de carne: cuáles son los países que más importan y exportan

CM: ¿Y qué le dijo a Federico Sturzenegger?

Bueno, él argumenta que hay otros países que lo hacen y que les va muy bien. A mi criterio, tengo 60 años en este negocio y tengo tres generaciones. Y que la mayoría de los países importantes no lo hacen. Lo hace Australia, pero Australia es un país de 20 millones, vaya a saber por qué lo hace. Pero Estados Unidos, que es el principal productor del mundo, no lo hace, los ingleses tampoco lo hacen. Hay algunos países que lo hacen, pero nosotros, como cada vez tenemos menos vacas, encima la vamos a vender vivas. Teníamos 55 millones, ahora tenemos 50 millones, a consecuencia de que le dije lo que pasó todo este año. Perdimos 800.000 cabezas, que fueron madres, que se vendieron para dolarizarse. Y si ahora abrimos las importaciones... Yo le dije: "Mira, esto no, no lo veo bien. Hace 70 años que no se permite vender...Es un producto que cuesta mucho lograrlo, pero muchísimo cuesta, no es fácil. A diferencia, ya le dije, del pollo y del cerdo, que hacen como si fuera tornillo.

Mire, una pareja de cerdos sabe cuántos hijos tiene: 25 por año. Fíjese, el pollo ni hablar, más todavía. Pero la hacienda tiene una gestación como el ser humano, 9 meses. La vaca se tiene que enamorar del toro, viene la gestación. Usted premia 100 vacas y sabe con cuántas llega al final, con el 70%. Entonces, es una sola, no tiene mellizos, una sola por año. Y después tienes un año más para criarlo, lleva mucho tiempo. Chiquitito, cuando recién lo podés faenar, resulta que se lo vas a dar a otro, que se queda con los subproductos, con los trabajos. El trabajo va para otro lado. Muchas industrias trabajan acá con los subproductos, los laboratorios que trabajan con las glándulas suprarrenales, el páncreas, se hace mucha cantidad de remedios. ¿Y qué vamos a vender eso? Y aparte, con el tema del cebo, también se hace jabón, se hace infinidad de cosas. Alberto nos decía, inclusive, el cuero. También, el cuero queda acá. Es poco lo que se elabora en relación a la faena que tenemos, un 15, un 20%, pero también se elabora. Resulta que nos cuesta un montonazo tener lavado cuando ya está para elaborar.

AG: Alberto comentaba hace un momento que está por cumplir 80 años y decía: "He pasado por muchas cosas, he vivido todos los gobiernos." Y por eso quería preguntarle, ya que le gusta a este gobierno compararse con el de Carlos Menem. ¿Es este Milei similar a Menem?

Es muy parecido. Hasta tiene la misma la novia. Sí, muy parecido, con una sola diferencia. Hay una sola diferencia con Menem. Con este gobierno, cuando Menem llega al gobierno, llega con una experiencia enorme, tres gobernaciones tenía en la cabeza. Y Menem no se peleaba con nadie. Lo querían matar a Menem, entraban a la oficina y salían a los abrazos. Acá me parece que es al revés la cosa. Me parece que, siendo presidente, la tendrían que evitar. El resto de las políticas, son muy, muy parecidas. Privatizar todo, el dólar así barato, muchas cosas. Lo veo muy, muy parecido.

AG: ¿Entonces, puede terminar igual?

Ojalá que me equivoque. Pero bueno, ojalá que esté equivocado, que salga bien esta historia. Pero yo veo que, en la mente general del electorado, principalmente el electorado que tiene, muy bien la juventud, el teléfono, no le van a cambiar. Hagan lo que hagan, no le van a cambiar el voto. Le va a ir muy bien la elección, no tengo duda. Pero ese electorado ve todo bien porque no tuvo experiencia de otros gobiernos. Yo también lo veía bien, la comprendo a la gente, a los jóvenes, porque yo también pensaba exactamente lo mismo. Pero cuando terminé... Qué macana que fue. Yo pensaba que iba a estar bien. Terminamos sin empresas.