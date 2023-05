Alberto Samid, precandidato a intendente de La Matanza, declaró que hoy da vergüenza decir que uno vive en su municipio por los problemas con la droga. Además, sostuvo que se postula para dejarle a sus hijos un municipio que les de orgullo, declaró el exdiputado en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (101.9).

¿Nos haría una síntesis de en qué estado se encuentra la causa judicial que motivó su detención hace unos años?

Mi causa está para resolver en la Corte, son como esas causas que no se ha resuelto absolutamente nada.

En primera o segunda instancia, ¿hay fallo?

Siempre hay fallos, en primera y segunda instancia, y hay apelaciones, y eso lo resuelve la Corte.

¿Usted tiene una condena que está apelada a la Corte? ¿Sería esa la situación?

Sí, en primera instancia, pero lo resuelve la corte. Yo no tengo condena. Hasta que no resuelva la Corte no podemos hablar de condena.

¿Cuál es el fallo?

Es adverso, por eso está en Corte.

Es una causa que dice que debo un impuesto de 1993, está prescripta porque es la causa más antigua de la historia argentina. No hay una causa que no se haya resuelto durante 30 años. Es lo único que le puedo decir, lo demás, si quiere saber algo más le doy el teléfono de mi abogado.

¿Siente que fue tomado como chivo expiatorio durante el gobierno de Macri?

Lo mío fue la política. Tenía 400 negocios, vendíamos la carne a precios recontra razonables. Éramos cuatro generaciones, empezó mi abuelo en 1920, habíamos logrado cerrar todo el círculo. Teníamos nuestros campos, nuestras vacas, nuestras vacas madres, cargamos con los camiones jaulas nuestras y las llevábamos a nuestro frigorífico, y las vendíamos a las carnicerías.

Habíamos hecho el trabajo que hacen cinco en este momento, y teníamos precios razonables porque ganábamos por uno, no por cinco, entonces teníamos un precio irrisorio. Teníamos 400 carnicerías, que era La Lonja, que tenía la mejor carne del mundo y el precio más barato.

Llegó Macri, y recordará que, hizo una mesa de carne y ganado, convocó a todos el gremio menos a mí, y me acusó de que si se aumentaba el precio de la carne iba quedarme yo con todo el trabajo.

Si yo me quedaba con todo el trabajo era porque tenía esa organización que nunca la tuvo nadie. Fue una organización que comenzó mi abuelo. Tengo 75 años y no tengo ninguna causa.

Su decisión de postularse en las próximas elecciones

¿Qué lo motivó a los 75 años a ser candidato y querer disputar un municipio que es más grande que otras provincias?

Varias cosas. Yo en mi vida tomé alcohol o fumé un cigarrillo, en mi vida supe que es la porquería, tengo una salud bárbara. Tengo 75 años y el médico me dijo que parezco de 45. Vivo en La Matanza de toda la vida, la conozco a la perfección, tengo seis hijos y todos viven acá.

Hoy, desgraciadamente, decimos que vivimos en La Matanza y nos da vergüenza. Es un desastre, tenemos problemas con la droga y los juegos. Somos un distrito de 16 ciudades que alberga a más de dos millones de personas, es imposible que la gobierne un solo candidato.

Yo los conozco a todos, sé quienes son y quiero armar un gobierno de coalición municipal. La idea es dividir La Matanza en cuatro municipios, porque no es un municipio, es una provincia. Pero hasta tanto esto se haga, porque depende de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, yo convoqué a todos los sectores que en esta primera etapa debemos trabajar juntos.

Hay gente valiosa de distintos partidos, está el Toty Flores de Laferrere, que tiene 350 mil habitantes, es un hombre de bien y se que quiere lo mejor para Laferrere. Convoqué a D'Elia, que vive en Casanova y conoce bien los problemas de ahí. También a gente de la Sala de Auxilio de Ramos Mejía, y así puedo nombrar a todos los dirigentes de las 16 ciudades.

Los convoco a todos para que gobernemos, en esta primera etapa, hasta que dividamos La Matanza, porque un solo sector no puede solucionar todos los problemas. Se lo digo porque fui vicepresidente del Mercado Central, y veo como lo que sale $100 ahí, en el supermercado valen $500.

Y en los pocos años que me quedan quiero que mis hijos tengan orgullo de decir que viven en La Matanza. Por eso quiero dividir La Matanza en cuatro y gobernar con Luis D'Elía y Toty Flores.

¿Qué cambió?

No tenemos fronteras, nuestra frontera es interminable. El primer cordón tiene todos los servicios, el segundo más o menos, y el tercero y cuarto es donde se empiezan a hacer barrios nuevos en terrenos baldíos. Todavía tenemos miles de terrenos baldíos. Eso cambió, la gran cantidad de gente.

Cuando nosotros vinimos a vivir acá era hasta Ramos Mejía o San Justo que había casa, después se fue corriendo, y lo hace permanentemente. No es como la Capital Federal con las fronteras con la General Paz terminada.

Cuando usted se fue a vivir La Matanza, ¿era un municipio de clase media/media alta y el resto era campo?

Sí, sobre todo Ramos y San Justo.

¿El resto era campo y luego se fue urbanizando y fue cambiando la proporción?

Permanentemente se van instalando en terrenos, porque todavía tenemos miles de terrenos, cosa que no existe en la Capital donde no hay un solo terreno. Acá es infinito, termina en el km 47, hace límite con Cañuelas. Si toman la ruta 3 se van a dar cuenta del quilombo.

Son barrios que no tienen absolutamente nada. Y como si fuera poco, somos prácticamente la misma cantidad de habitantes que en la Capital y el presupuesto es 32 veces menor, con un territorio más largo y con más cantidad de habitantes.

Le pido una visión sobre el oficialismo que gobierna hoy La Matanza.

El oficialismo para mí ya cumplió un ciclo, tal es así que el intendente se fue a vivir a Puerto Madero. En ir y venir de Puerto Madero tarda una hora y media. ¿Qué ganas le quedan? Ya le quedan pocas ganas de trabajar.

Hay varios intendentes que se fueron a vivir a Puerto Madero, es una tendencia llamativa.

Son varios, pero de acá estamos lejos. ¿Sabe lo que es a la mañana? ¿Vio la actividad comercial? A la mañana no se puede andar por ningún lado.

La realidad de que tenemos 50% de pobres es engañosa. Tenemos pobres y podríamos estar mil veces mejor, sin ninguna duda, pero el 50% de pobres no se refleja en la calle. No conozco a nadie en los últimos tres meses que se haya fundido.

Me dan la impresión que toda la gente que tiene esos subsidios no trabaja si se la pone en blanco. Entonces, al no trabajar vas a ser pobre. Pero en realidad no va a ser pobre porque trabaja y cobra un subsidio. Es irreal el 50%.

Cuando tuvimos grandes crisis, Ramos, de las 16 ciudades de La Matanza, es la más petitera. En las demás ciudades tocan el timbre pidiendo, y en esas épocas nos tocaban el timbre 10-12 veces por día, y en el último tiempo no toca nadie el timbre. ¿Dónde están los pobres?

Le pido si puede hacer una reflexión final de su candidatura.

Quiero dividir La Matanza en cuatro, gobernarla en esta etapa entre todos los sectores que conocemos y queremos lo mejor para La Matanza. Laferrere solo tiene 350 mil habitantes, sería imposible gobernar un distrito así.

Yo sé lo que pasa en San Justo, Lomas del Mirador, Ramos Mejía, pero no sé lo que pasa en el fondo. En el fondo lo saben los dirigentes que viven ahí.

La droga y el escolazo son el mayor problema. Tenemos tres bingos. ¿Cómo vamos a tener tres bingos? La gente "se da un toquecito", después matan y cuando se les va "la milonga" se preguntan qué pasó.

Termino en un mes con el escolazo y la droga, a mí no me van a venir a cuentear con que no saben quién vende la droga y quién la consume.

