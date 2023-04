Solo en 1999 un candidato no peronista estuvo cerca de ganar La Matanza. Fue Lidia Satragno, más conocida como Pinky. Ese domingo 24 de octubre, la histórica conductora anunció un triunfo pasadas las 18 frente a Alberto Balestrini. La realidad (y el escrutinio definitivo) terminó marcando lo contrario.

Ahora, por primera vez como hace 24 años, el distrito más poblado de la provincia de Buenos Aires está en un resultado difícil de pronosticar. La fragmentación peronista, sumado a la mala situación social (crisis económica e inseguridad) ilusionan a Juntos por el Cambio con la posibilidad de lograr un batacazo que no consiguieron ni en 2015: ganar La Matanza.



Con casi 2 millones de habitantes (1.837.774 en último el censo provisorio), 325 km2 y 16 localidades, La Matanza equivale a una mini-provincia en el límite con la Ciudad de Buenos Aires. El intendente es el peronista Fernando Espinoza, que ya condujo los destinos de los matanceros entre 2005 a 2015. Ese año lo sucedió su pareja, Verónica Magario. En 2019 hicieron el enroque y ella se fue como vicegobernadora de Axel Kicillof. Espinoza volvió al frente del municipio y ahora buscará una nueva gestión en octubre.

"Llora Espinoza", el bizarro spot de la esposa de Pérsico contra el intendente de La Matanza

Pero hoy la unidad del PJ no está garantizada. El Movimiento Evita amenaza con presentar una lista interna –si consigue la boleta–y el resto del oficialismo, La Cámpora incluida, no está seguro de mantener a Espinoza al frente. La candidata del Evita es Patricia "Colo" Cubría, matancera y esposa de Emilio Pérsico, el hombre más poderoso de la organización. "La Colo está lista para jugar por dentro. Si no nos dan la interna, iremos por afuera", advirtió Pérsico semanas atrás en A24.

En la elección del 2021 el peronismo mantuvo la centralidad (fue 46% contra 28% de Juntos), pero ante la crisis económica hay encuestas que apuntan a un resultado abierto. El temor ante la chance de una interna es que el perdedor no acompañe. ¿Quién garantiza que Pérsico traccione la boleta de Espinoza o viceversa tras una PASO a todo o nada?

La Matanza fue la escena del crimen de Daniel Barrientos, el colectivero asesinado cuyos compañeros agredieron a Sergio Berni. La inseguridad es un tema clave en el distrito.

Crisis económica e inseguridad: las estadísticas

Según el Instituto Estratégico para el Desarrollo Local, los principales problemas en los distintos barrios predominan a lo largo del semestre son la “Inseguridad”, el “Estado de Calles y Veredas” y la “Falta o mala calidad de los Centros de Salud”. De todos esos, el municipio tiene baja incidencia en el refuerzo policial y los hospitales.

En promedio, el 60,93% dice vivir en condiciones negativas. Los puntos más bajos son la seguridad (89,2), atención al vecino por parte del municipio (74,5), situación laboral (71,2) y salud (68,6). ¿Cómo evalúan la gestión? Un 64,7% de negativa y un 35,3% de positiva.



Respecto a la situación económica de los hogares, el 69,5% de los encuestados afirma que en su hogar tuvieron que achicar gastos para llegar a fin de mes (40,9%) o no llegan a fin de mes (28,5%). Mientras que al 25,2% le alcanza para lo que necesita y sólo el 5,4% tiene capacidad de ahorro.

Por último, el 87% de los habitantes de la matanza se sienten desconformes con la seguridad en la localidad donde viven. Ocho de cada diez matanceros se sienten inseguros en las calles de su barrio de día y nueve de cada diez se sienten inseguros en las calles de su barrio de noche.

Inflación en las góndolas: abril ya registró un 2,5% de aumento en alimentos y bebidas

Los candidatos de la oposición

Con un contexto así, en Juntos por el Cambio se ilusionan con un batacazo histórico. Por estas horas los dos referentes que aspiran a ser el candidato de todos los presidenciables: Eduardo "Lalo" Creus, concejal del distrito y Alejandro Finocchiaro, diputado nacional que enfrentó en 2019 a Espinoza y perdió 64% a 25%.

"Ojalá nos acompañen los líderes de nuestro espacio (todos). Matanza es una causa nacional, no es un municipio más", disparó Creus días atrás en redes sociales.

La frase apunta a insistir por las internas. "Si se tienen que matar arriba que lo hagan, pero la dispersión en los municipios nos puede liquidar. Las internas dejan heridas difíciles de cicatrizar entre una PASO y una general. Todavía tenemos tiempo", se sinceró un operador matancero del PRO ante este medio.

RI/ff