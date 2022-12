El Gobierno Nacional caracterizó como un fallo "de imposible cumplimiento" la decisión de la Corte Suprema de devolver los fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires que Alberto Fernández le había quitado al comienzo de su gestión.

La desobediencia a la decisión del Máximo Tribunal provocó la reacción de todo el arco opositor, que se expresó en duros términos en contra del Presidente.

Macri apuntó a Alberto Fernández por incumplir el fallo de la Corte: "Nos expone a la anarquía"

"Un fiscal tiene que imputar la tesorero de la Nación y decirle que debe enviar inmediatamente los fondos. El tesorero va a decir que a él nadie le dio la orden, entonces tiene que decir quién no le dio la orden ¿Fue el ministro de Economía? Imputado ¿Fue el Presidente? Imputado", dijo Patricia Bullrich al aire de LN+, pidiéndole a la Justicia que se tomen cartas en el asunto por los fondos coparticipables.

Por su parte, el diputado de Juntos por el Cambio Diego Santilli, escribió en Twitter: "El kirchnerismo quiere convertir a la Argentina en un país sin Ley y sin Constitución. ¿El “profesor de derecho” no sabe que el gobierno tiene que respetar y cumplir las decisiones de la Corte Suprema?".

Waldo Wolff, legislador de la misma coalición opositora, aseguró que "estamos ante una disolución del Estado de derecho como lo conocemos". Y se preguntó refiriéndose a la desobediencia de Fernández sobre el fallo de la Corte: ¿Qué diferencia hay entre disolver el parlamento, como hizo (Pedro) Castillo en Perú, y esto? "Las instituciones están por encima de los que nos conviene en cada momento", añadió.

La diputada Graciela Ocaña advirtió que pediría el juicio político a Alberto Fernández si incumple con el fallo del Máximo Tribunal: "Incurre en un delito por desobediencia y alzamiento contra un poder del Estado".

Para Ricardo López Murphy "plantear que el fallo de la Corte va en contra de las Provincias es un delirio populista". En su cuenta de Twitter, el diputado de Republicanos Unidos explicó: "No existen antecedentes republicanos sobre lo que está haciendo el Presidente atentando contra el Poder Judicial. Esta situación profundiza la incertidumbre y agrava nuestros problemas".

"Golpe a la República. Tiranía en estado puro. No acatar un fallo de la Corte vulnera el contrapeso del sistema democrático. Cada día estamos más cerca de una dictadura. ¿Cómo era que hablar de grieta era de traidor a la Patria? La verdadera grieta es entre la política y la gente", opinó el legislador de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Fernando Iglesias eligió la letra de una canción para pronunciarse en contra del desacato del Presidente. "Pensalo bien, antes de dar ese paso que quizás, mañana, acaso, no puedas retroceder... Pensalo bien - Tango Música: Juan José Visciglio Letra: Luis Alberto López", escribió junto a una imagen los artículos 226 y 226 bis de la Constitución Nacional sobre los "atentados al orden constitucional y a la vida democrática".

En otro tuit, agregó: "El presidente de la Nación va a recusar a la Corte de Justicia de la Nación presidida por quien fue SU ministro de Justicia cuando era Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner".

El comunicado de la mesa nacional de Juntos por el Cambio

Hace minutos, la mesa nacional de Juntos por el Cambio emitió un comunicado en repudio a la "desobediencia al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

"Queremos expresar nuestro más enérgico repudio y profunda preocupación por la explícita desobediencia del Presidente Alberto Fernández ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", comienza el escrito.

La misiva añade: "No se puede elegir si la Constitución se cumple o no. Un fallo de la Corte en esta materia es la última palabra de la legalidad. Desde JxC no vamos a admitir vivir en un país en que la ley sea optativa. La ley debe ser cumplida por todos y principalmente por aquellos que ejercen el poder y deben dar el ejemplo. Poner en tela de juicio la Constitución desde la cúspide del poder político no sólo pone en peligro el funcionamiento de las instituciones, sino también la seguridad jurídica y contractual de todos los argentinos".

Por último, el comunicado de la coalición opositora concluye: "El incumplimiento de lo dispuesto por la Corte por parte del Gobierno Nacional representa un conflicto institucional y de poderes sin precedentes en la historia de nuestro país. Tenemos que decirle basta al atropello constante del kirchnerismo a las instituciones. No es opcional acatar un fallo de la Justicia, es esencial para convivir en sociedad y en estado de derecho. Abandonar estos principios es la antesala a poner en juego la República y la democracia. Es hora de terminar con la impunidad y los privilegios en la Argentina".