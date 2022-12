"Lo de Alberto Fernández hoy fue vergonzoso", expresó el diputado nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei, tras escuchar las declaraciones del Presidente luego de que la Selección Argentina no haya ido a Casa Rosada a celebrar con la Copa del Mundo. Asimismo, hipotetizó con que Lionel Messi decidió no ir a Casa de Gobierno al recordar la "desagradable experiencia con Cristina Kirchner" tras el Mundial 2014.

La frase de Alberto Fernández que despertó las críticas opositoras fue: "Creo ser el único Presidente que no recibió a los campeones del mundo, pero también digo que creo ser el único Presidente que durante su mandato Argentina ganó la Copa América, ganó la Copa Intercontinental ante Italia en Wembley y ganó la Copa del Mundo, ganamos las tres".

Por qué Messi gambeteó al Gobierno

Milei: "Lo de Alberto Fernández haciéndose el crack por las tres copas de la Selección es vergonzoso"

Esto generó varios cuestionamientos, entre ellos, el de Milei. "Lo de Alberto Fernández hoy fue vergonzoso... haciéndose el crack de las tres copas de la Selección. Argentina ganó tres copas a pesar de él", señaló.

"El populismo se quiere apropiar de cualquier victoria. Quiso colgarse de este logro, pero no pudo. Por eso el Gobierno bloqueó el transporte y generó un caos", expresó al cuestionar el operativo de seguridad en la caravana de los ganadores del mundial para llegar al Obelisco, lugar al que finalmente no lograron llegar.

La caravana de la Selección.

En esa línea, argumentó: "El comportamiento de la política deja en claro que hay un grado de miserabilidad enorme. Creo que en algún momento incluso llegaron a poner en riesgo a los jugadores por una mera miserabilidad política. Fue una improvisación increíble, porque se sabía hacía una semana que Argentina jugaba la final".

"Tenían una semana para imaginar esta situación. No había muchas alternativas: o ganabas o perdías. La única diferencia iba a ser la magnitud de la convocatoria. Tenían una semana para organizarlo y no lo hicieron. Tenían la experiencia con el funeral de Diego Maradona. Ni siquiera pueden aprender, no pueden hacer nada bien", continuó con su crítica Milei.

El trasfondo político y las idas y vueltas por la visita de los jugadores a la Casa Rosada

Milei opinó que Messi no fue Casa Rosada al recordar la "desagradable experiencia con Cristina Kirchner"

Asimismo, celebró la decisión de los futbolistas de no ir a Casa Rosada: "Me parece formidable esa decisión, porque ya había habido una desagradable experiencia tras el Mundial de Brasil 2014, con esa recepción de Cristina Kirchner que violenta los límites del buen gusto. Fue un bochorno. Eso en la mente de Lionel Messi jugó un rol importante".

El día que Cristina Kirchner recibió a Messi tras la final del Mundial de Brasil 2014.

Y concluyó: "Los jugadores no desconocen la miserabilidad de los políticos argentinos. Además los padecen. Puede ser también que haya tenido que ver en la mente de Messi el tema de los respiradores".

