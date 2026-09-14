La Pampa presentó una cautelar contra Milei para frenar el decreto que le dio a Mendoza el 100% de las regalías de Los Nihuiles

El gobierno de La Pampa presentó este lunes 14 una medida cautelar ante la Justicia Federal para suspender el decreto de Javier Milei que otorgó a Mendoza el 100% de las regalías hidroeléctricas generadas por la represa Los Nihuiles, en medio de una histórica disputa entre ambas provincias por el río Atuel.

El gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, informó que su administración solicitó la suspensión inmediata de los artículos del Decreto 982/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

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La decisión del Gobierno nacional había puesto fin al esquema por el cual La Pampa y Mendoza se repartían las regalías de Los Nihuiles, una central hidroeléctrica ubicada en territorio mendocino. Con la nueva normativa, Mendoza pasó a percibir el 100% de esos recursos.

“Hemos presentado ante la Justicia Federal una medida cautelar pidiendo la suspensión inmediata de los artículos del Decreto Presidencial Nº 982/2026 que vulneran nuestros derechos”, expresó Ziliotto.

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El gobernador sostuvo que La Pampa cuenta con respaldo en leyes, acuerdos y fallos de la Corte Suprema de Justicia para reclamar una participación en las regalías. En ese sentido, volvió a poner en el centro de la discusión la condición interprovincial del río Atuel.

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Ziliotto recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció en distintos fallos la interprovincialidad del río Atuel, una disputa que enfrenta desde hace décadas a La Pampa y Mendoza por el uso de sus aguas.

“El río Atuel también es pampeano”, afirmó el mandatario provincial, al citar las resoluciones de la Corte de 1987, 2017 y 2020.

Según argumentó, la represa Los Nihuiles genera energía a partir de un curso de agua cuya condición interprovincial fue reconocida judicialmente, por lo que La Pampa considera que también tiene derecho a participar de los beneficios económicos derivados de su aprovechamiento.

El gobernador también hizo referencia a un acuerdo firmado en 1992 entre el Estado nacional, La Pampa y Mendoza, que fue posteriormente homologado por la Corte Suprema.

De acuerdo con la posición pampeana, ese convenio estableció la obligación de Mendoza de pagar regalías a La Pampa según los porcentajes previstos en la Ley 15.336 y el Decreto 1560/73.

“Ningún decreto puede anular un acuerdo de partes”, cuestionó Ziliotto al anunciar la presentación judicial. La medida cautelar se convirtió así en la primera respuesta institucional de La Pampa frente al decreto del Gobierno nacional, que generó un fuerte rechazo en la provincia y reavivó un conflicto que lleva más de medio siglo.

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La controversia también tuvo un fuerte impacto político. Tras conocerse la decisión de la Casa Rosada, Ziliotto había endurecido su discurso contra Mendoza y contra el Gobierno nacional, al considerar que la modificación del régimen de regalías perjudica a los intereses pampeanos.

Ahora, la disputa se trasladó a los tribunales. La Justicia Federal deberá resolver si corresponde suspender de manera provisoria los efectos del Decreto 982/2026, mientras continúa el conflicto entre La Pampa y Mendoza por el río Atuel y las regalías de Los Nihuiles.

“No abandonaremos ninguna lucha por lo que nos pertenece”, aseguró Ziliotto al confirmar la presentación. “Fieles a nuestra historia, defendemos La Pampa, todos los días, donde sea, ante quien sea”.

RG/fl