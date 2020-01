La "pax petrolera", el objetivo del Gobierno con gremios y empresas

por Redacción Perfil

El Gobierno intentará en los próximos meses una resolución a tres bandas en el rubro energético. Por un lado, intentar que los precios de las naftas no potencien la inflación pero que tampoco paralicen con un congelamiento la producción de hidrocarburos; conseguir justamente un sendero de inversiones de parte de las empresas petroleras que desde agosto del año pasado tienen en revisión sus proyectos sobre todo en el yacimiento no convencional de Vaca Muerta en Neuquén; y lograr que mientras consigue soluciones de mediano plazo en ese sentido, no se detone la situación social en las provincias que dependen de la suerte del sector, donde crecen las suspensiones y los despidos y hay una creciente movilización sindical.

Esto quedó expuesto en las últimas 48 horas, cuando primero el presidente de la Nación recibió el jueves a los directivos de las principales empresas petroleras del país, y ayer, cuando los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el de Trabajo, Claudio Moroni, intervinieron ante los reclamos del líder sindical del rubro, Guillermo Pereyra.

El titular de Trabajo se comprometió a convocar para el lunes a una reunión con las empresas petroleras y los sindicatos, de manera tal de aceitar una relación que se ha tensionado en las últimas semanas al calor de la crissi del sector. Los gremialistas denuncian que las cámaras empresariales no los llamaron para reunirse, pese a que ese había sido el compromiso.

“Planteamos que no vamos a tolerar despidos ni suspensiones y que se analice el tema del congelamiento de las tarifas de combustibles, que son clave para que no se frene la industria hidrocarburífera y establecer un sistema de retenciones móviles atadas al nivel de inversión de cada empresa: a mayor inversión menores retenciones”, apuntó Pereyra al término de la reunión. El Sindicato del Petróleo y Gas tiene previsto realizar una gran asamblea el proximo 23 de enero, con la mira puesta en el 28. Ese día vence una conciliación obligatoria vigente que podría disparar 2 mil despidos si no se toman medidas o cambian las condiciones.

Firmas. La intervención en el conflicto sindical se produce mientras el Gobierno promete tratar en sesiones extraordinarias un proyecto de ley marco para el sector que estimule la inversión en Vaca Muerte y la blinde de posibles riesgos macroeconómicos y cambiarios. El dilema es que debe garantizarles un sendero de precio del petróleo, y por ende de los combustibles en surtidores que sea compatible con los proyectos pero también con el rumbo inflacionario que pretende el Gobierno.

Así, en una reunión en Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández se entrevistó con los representantes de las empresas productoras como Guillermo Nielsen (titular de YPF), Marcos Bulgheroni (PAE), Hugo Eurnekian (CGC), Carlos Ormachea (Tecpetrol), Germán Macchi (Pluspetrol), Sean Rooney (Shell, upstream), Daniel De Nigris (ExxonMobil) y Pablo Vera Pintos (Vista Oil & Gas), entre otros. El mensaje oficial fue que las productoras y refinadoras se pongan de acuerdo con un sendero de aumentos de precios y de plan de inversión para que el Gobierno lo apruebe.

Nielsen participará en Davos

El CEO de YPF, Guillermo Nielsen, un grupo de petroleros nacionales y representantes de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios participarán la semana próxima del Foro Económico de Davos, donde destacarán las oportunidades de inversión en el país.

Así lo informaron fuentes oficiales, que destacaron que además del presidente de la petrolera estatal estará también el embajador Luis María Kreckler, con amplio conocimiento del comercio internacional y representante argentino ante Suiza.

La conferencia de emprendedurismo y millonarios se dará entre el martes 21 y el viernes 24 de enero, donde también se espera la visita del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump; de la canciller alemana, Angela Merkel, y del vicepresidente de China, Wang Qishan, entre otros.