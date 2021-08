La polémica frase de Julio Garro sobre los políticos: "Hay algunos que son cagones"

Julio Garro lanzó una polémica frase al referirse a la dirigencia política y las promesas de campaña. Además, el intendente de La Plata cuestionó a la precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, y habló sobre los ingresos de famosos y allegados a la Quinta de Olivos durante la cuarentena.

Luego de recorrer la capital de la provincia de Buenos Aires con el precandidato a diputado nacional por Juntos, Diego Santilli, y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, Julio Garro habló este miércoles 11 de agosto con Viviana Canosa en A24 y se mostró crítico con el gobierno nacional.

Además, dejó una polémica frase al referirse a la incapacidad de la dirigencia política de reconocer errores y aceptar las equivocaciones. En ese marco, el mandatario platense expresó que "si vos no reconocés los errores, no cambias nunca en tu vida", en referencia a dichos de Canosa sobre el kirchnerismo y la postura de no reconocer sus equivocaciones, y además por los ingresos a la residencia presidencial de Olivos.

"¿Y por qué a los políticos les cuesta decir tanto me equivoqué?", repreguntó la conductora. "Porque hay algunos que son cagones", fue la contundente respuesta de Julio Garro.

Luego, el intendente de La Plata se refirió a lo sucedido en la Quinta de Olivos y una foto viralizada sobre el festejo de cumpleaños de la Primera Dama, Fabiola Yañez, en plena cuarentena por el coronavirus.

"El que gobierna un país, una provincia o una ciudad, como yo, tiene que dar el ejemplo. Si no, renunciemos. Tuve mil veces tentaciones de salir y no lo hice. Yo no salgo a comer afuera y pido vino porque no lo siento, no porque me cuido. Los que hacemos política tenemos que dar el ejemplo", arremetió Garro, uno de los intendentes más cercanos al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Julio Garro sobre Tolosa Paz: "Está fundamentalista y furiosa"

Consultado sobre la precandidata del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, Garro la definió como una "chica de barrio" que en los últimos años sufrió un cambio.

"Yo conocí a una Tolosa Paz, esta es otra. Antes era una chica normal, la conocí en los asaltos, las fiestas", empezó relatando sobre la cabeza de lista del frentetodismo, a quien conoce por ser parte de la misma ciudad.

Luego, sostuvo que Tolosa Paz tiene una postura "fundamentalista" y "furiosa" que está anclada con la coalición. "Hoy veo a una persona muy fanatizada. Está fundamentalista y furiosa. Está mimetizada con Cristina sin olvidarse de Alberto, para que la elijan", criticó Garro.

