La reacción de un vocero de Javier Milei porque una banda criticó al Presidente en el Lollapalooza

El Subsecretario de Prensa de la Presidencia, Javier Lanari, se sumó a las críticas contra la banda Dum Chica, luego de que el grupo proyectara imágenes del presidente Javier Milei caracterizado como un demonio en el festival Lollapalooza.

El libertario fue uno de los primeros funcionarios en reaccionar ante la presentación del trío bonaerense en el Hipódromo de San Isidro. “Dum Chica logró sus 5 minutos de fama. Tienen suerte de vivir en un país con libertad de expresión y democracia plena”, publicó Lanari en su cuenta de X.

El video, proyectado en las pantallas durante el recital, muestra imágenes del presidente con la boca llena de sangre y dos cuernos que salen de su cabeza. “En los países que tanto admiran estarían presas o muertas. En 24/48 horas vuelven al más absoluto ostracismo” continúa el mensaje del funcionario.

Y en otro mensaje agregó: “Son los mismos que lloran censura, que dicen que no hay libertad de expresión, que Milei es facho, que no hay democracia y que la cultura no se qué…”

Por su parte, la banda publicó un comunicado haciéndose responsable por la difusión del video y explicaron que los organizadores del evento, en el que también se presentaron Justin Timberlake, Alanis Morissette y Shawn Mendes, no tuvieron nada que ver con el episodio.

El Gobierno difundió un video institucional por el 24 de marzo en el que reclama "Memoria completa"

“Nosotras como artistas somos responsables del contenido expresado durante nuestra presentación de hoy en el festival Lollapalooza”, dice el mensaje publicado por la banda, integrada por Lucila Storino, Juana Inés Gallardo y Ramiro Pampin.

“Ni la productora, ni el festival, ni los sponsors del evento tenían conocimiento alguno del contenido de nuestra presentación y somos las únicas responsables del mensaje presentado”, cierra la publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Qué es Dum Chica, la banda que criticó a Javier Milei en el Lollapalooza

El grupo Dum Chica comenzó en 2021 como un dúo de mujeres integrado por Lucila Storino en voz y Juana Inés Gallardo en bajo, cuando todavía se mantenían las restricciones por la pandemia. Al poco tiempo se sumó Ramiro Pampin en la batería.

Con un sonido rockero y estridente se hicieron rápidamente un lugar en la escena. “Juana no es bajista, Lucy no es cantante y yo no soy baterista. Por eso lo que salió es muy primitivo y genuino”, dijo Ramiro Pampin, quien originalmente era guitarrista, a la revista Rolling Stone.

El nombre de la banda surgió en homenaje al tema “Dum Dum Boys", de Iggy Pop, mientras que su primer disco se llama DUM (2023) y fue publicado por Casa del Puente. El grupo ya tiene temas suficientes para publicar un segundo LP y posibilidades de firmar con un sello internacional.

