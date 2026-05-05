Este martes 5 de mayo, los directores de la Red de Hospitales Universitarios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advirtieron a través de una conferencia de prensa que peligra la atención en los hospitales universitarios como consecuencia de la falta de envío de fondos del Gobierno Nacional para el funcionamiento operativo de los centros.

"Fuimos apagando el hospital. Si la plata de funcionamiento hospitalario no llega, no puede funcionar", alertó el director del Hospital de Clínicas "José de San Martín", Marcelo Melo, como parte del cuerpo de autoridades que activaron la alarma por una crisis en la atención sanitaria.

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"En el primer cuatrimestre del año, la administración de Javier Milei no ejecutó un solo peso de la planilla 'Hospitales' del Presupuesto 2026 destinado al financiamiento de las Universidades nacionales. Se trata de una partida de 80.000 millones de pesos, de los cuales un cuarto debió haberse ejecutado entre enero y abril", detallaron desde la Red UBA.

Las autoridades indicaron que "la decisión del Gobierno Nacional pone en riesgo la prestación de servicios no sólo en los seis hospitales de la red de la UBA sino también en los hospitales de otras universidades nacionales".

La Red UBA, donde se atienden 700 mil personas por año, cuenta con seis hospitales: Hospital de Clínicas "José de San Martín"; Instituto de Oncología "Ángel H. Roffo"; Instituto de Investigaciones Médicas "Alfredo Lanari"; Instituto de Tisioneumonología "Prof. Dr. Raúl Vaccarezza"; Hospital Odontológico Universitario y Hospital Escuela de Veterinaria.

Hospital de Clínicas "José de San Martín"

Desde la red también indicaron que la situación "es complementaria al conflicto institucional que mantiene el Gobierno con las universidades nacionales por la decisión arbitraria e ilegal de no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por dos tercios del Congreso en 2025 y ratificada por dos instancias judiciales".

"La no transferencia de fondos a los hospitales universitarios incumple directamente la ley de Presupuesto 2026 confeccionada por el Gobierno y votada por el Congreso. Es decir que la administración de Milei incumple tanto su propio Presupuesto actual como la ley de Financiamiento Universitario", explicaron.

Durante la conferencia de prensa de este martes, Melo indicó que "el dinero que pueda ingresar por lo que sea cobro de obras sociales o alguna entidad de medicina prepaga debe ser utilizado específicamente y exclusivamente para gastos de emergencia, insumos, medicamentos".

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El director del Hospital de Clínicas "José de San Martín" advirtió que los costos hospitalarios se multiplicaron en el último tiempo y agregó: "Lo único que pedimos es que nos asignen el presupuesto que nos adeudan, porque de seguir esto así en un mes y medio no sé si vamos a poder seguir prestándole atención a los pacientes".

"Ya achicamos el funcionamiento, ya empezamos a restringir los servicios de seguridad, limpieza, licitaciones para compras de medicamentos y honorarios para anestesistas. Todo eso es plata y esa plata no la tenemos. Tampoco podemos generer deudas que sean imposibles de solventar", profundizó.

Norberto Lafos, director del Instituto de investigaciones Médicas Alfredo Lanari, estuvo presente en la conferencia junto a la directora del Instituto de Oncología Angel H. Roffo, Roxana del Aguila, y añadió: "Los gastos de funcionamiento de una institución son cuantiosos. Cuatro meses de no ingreso del presupuesto significa que al proveedor no le podes pagar. Tenés que recurrir a la buena voluntad, gestionar, conversar".

Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”

"Los insumos están dolarizados, siguen aumentando. Los costos de medicamentos de atención son prácticamente inaccesibles. Llega un momento que nuestra responsabilidad nos lleva a decir basta, hasta dónde podemos llegar o hasta cuándo", amplió.

El profesional también advirtió sobre el deterioro de los salarios en el ámbito de la salud y detalló: "La falta de financiamiento es muy importante, pero todo el sistema de salud, y sobre todo la parte de los hospitales, tenemos un retraso salarial de más del 50%".

"A veces nos exigen tener una salud digna, universidades ejemplares, pero la parte salarial no acompaña esas exigencias. Es oportuno agregar a la falta de financiamiento para el funcionamiento del hospital el desproporcionado atrasado de la escala salarial", concluyó.

AS.