La Scaloneta no pudo remontar las ventas de asado para la final debido a los altos precios

El fervor por la final del Mundial con el excelente andar de la Scaloneta llevó a que tuviera un impacto positivo en el consumo de los argentinos en algunos sectores como el de la pirotecnia y el cotillón, sin embargo no así en el de carnes, donde parece que en el menú no figurará uno de los cortes vacunos más destacados para el paladar argentino: el asado.

Mientras que en Qatar, sí habrá hinchas que pudeden darse varios lujos, no solo el del asado, en territorio nacional esta vez el menú ganador no sería el asado porque, si bien de acuerdo con el Indec el precio de los alimentos subió menos que la media general en noviembre; los precios de la carne y del asado en particular siguieron para arriba.

“Viene muy tranquilo el tema de las ventas, no levantan ni con la final del Mundial. La gente se está guardando para las fiestas de fin de año, lamentó el presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicería de la Capital Federal, Alberto Williams. En diálogo con NA, el referente sectorial señaló que de cara al importantísimo duelo en el Estadio de Lusail “se mueve un poco de asado, de vacío, pero nada más”.

“No cabe duda de que es por los precios, que son un disparate”, señaló Williams, quien comentó que “cuando la gente va a la carnicería compra pedacitos de carne”.

Según el índice sobre la medición de noviembre que dio 4,9% en total, el asado aumentó 1,8% en relación con el mes anterior. Cabe destacar que el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas se ubicó por debajo del IPC promedio, fue el ítem que menos creció en el mes y contribuyó a desacelerar el nivel general de los precios.

Por su parte, para Consumidores Libres, en su medición del kilo de asado en lo que va de diciembre subió un 2% y acumula en el año 58,3.

Pero el excelente andar de la selección argentina generó un impacto positivo en la venta de fuegos artificiales y adelantó la temporada alta del sector. Se nota que se anticiparon las ventas para celebrar los partidos hasta ahora”, aseguró el presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales, Mario Ruschin. (Ver página 42).

A su vez, remarcó que en la comparación anual registran “alrededor de un 10% más” de productos vendidos para esta época y cuando aún faltan dos semanas más importantes para el mercado pirotécnico, como son los días previos a Navidad y Año Nuevo.

“Esperemos que para el domingo podamos festejar y se ilumine el cielo en cada rincón de la Argentina”, sostuvo Ruschin.