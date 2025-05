La Policía Federal, a través de la Unidad de Investigación Antiterrorista (UIA), detuvo este viernes a siete militantes radicales que transitaban con una camioneta ploteada con críticas al gobierno acional y realizaban distintas acciones proselitistas en el barrio de Belgrano, a cuadras de un acto de La Libertad Avanza en el que participaba el presidente Javier Milei y el vocero Manuel Adorni.

El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical repudió la detención arbitraria de los siete jóvenes de entre 20 y 27 años que, según indicaron, participaban de una actividad de campaña por la candidata Lucille “Lula” Levy y se les impidió continuar realizándola. Al mismo tiempo, le exigieron explicaciones a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La candidata a legisladora consideró que el accionar policial fue un “mensaje de intimidación en las vísperas de una elección clave para el gobierno”. En una semana, el 18 de mayo se realizarán las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, en las que el vocero presidencial encabeza la lista de LLA. En este contexto el hecho toma un carácter más grave. “Sería ridículo si no fuera peligroso”, afirmó Levy en sus redes sociales.

Los jóvenes recorrían el barrio porteño con una camioneta con la inscripción “A Milei le molesta la tos, a nosotros el ajuste salvaje” y un altoparlante que expresaba eso mismo y amplificaba ruidos de toses.

La picaresca y la ironía son algunas de las formas que la juventud radical viene utilizando para comunicar sus mensajes políticos. El 24 de marzo montaron frente a Casa Rosada una caja gigante de remedios con la inscripción “Memoria Plus. Te hace acordar que fueron 30.000”.

Sin embargo, esta vez, la Policía no les permitió continuar la actividad. Cuando llegaron a la calle Blanco Encalada al 1500, los efectivos de la PFA los demoraron por tres horas, les retuvieron los documentos, les revisaron la camioneta y les impidieron hacer campaña.

Los testimonios de las militantes demoradas por la Unidad Antiterrorista

“Estábamos haciendo una actividad pacífica en defensa, sobre todo, a los jubilados y la realidad es que de un momento a otro nos detuvieron y nos dijeron que no podíamos continuar con la actividad, que consistía en simplemente toser, un acto simbólico", explicó una de las militantes radicales en diálogo con C5N. Además sostuvo: "No intervenimos para nada en el acto de Javier Milei, que por otra parte sólo era pasar tosiendo por el costado y no iba a influir en lo mínimo en el acto".

Otra de las militantes que estuvo en el lugar, Florencia Barros, le relató a Clarín: "En un momento luego de que venga un canal de televisión les devolvieron el DNI a mis compañeros y nos dijeron que nos podíamos ir. Pero después nos corrieron y nos trajeron de nuevo diciéndonos lo mismo, que no nos podíamos ir".

"Lo que más preocupó a mis compañeros fue que quienes nos detuvieron eran de la Unidad de Investigación Antiterrorista. ¿Es terrorismo hacer una actividad pacífica para visibilizar el ajuste y la crueldad del Gobierno nacional?", se preguntó Barros.

