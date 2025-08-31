La Universidad de La Pampa estima que la pobreza se ubica en el 43,4%

Investigadores y economistas de consultoras privadas señalan desde hace algunos meses que si se ajustaran los parámetros bajo los cuales se mide la pobreza en Argentina, el porcentaje sería mayor. Un estudio de la consultora Equilibra y el Observatorio Universitario de Economía de la Universidad Nacional de La Pampa arrojó datos concretos: la pobreza alcanzaría al 43,3% de la población, casi nueve puntos porcentuales por encima de las cifras oficiales (34,7%).

El análisis basa su metodología en dos premisas: la actualización de la Canasta Básica Total (CBT) y la corrección por subdeclaración de ingresos en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

“La metodología oficial continúa utilizando los ponderadores de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (Engho) 2004/05 para el cálculo de la CBT, lo que genera una subestimación de la línea de pobreza en un contexto de cambios significativos en los precios relativos y mayor exigencia en los patrones de consumo”, explican los autores del informe. “A su vez, en los últimos trimestres se evidenció una mejoría en la captación de ingresos de la EPH, lo que mostró una fuerte relación entre los movimientos de la pobreza y la subdeclaración de ingresos”.

Para superar estas limitaciones, continúan, actualizaron la canasta básica en base a la Engho 2017/18 e introdujeron coeficientes de corrección por subdeclaración de ingresos. El resultado es que, si bien la tendencia se mantiene a la baja, no es tan profunda. La pobreza “aún se ubica en línea con los últimos meses de la administración de Alberto Fernández (43,5%)”.

El Observatorio de la Deuda Social de la UCA también había relativizado los resultados oficiales: la pobreza multidimensional (la que no solamente se mide por ingresos, sino también por capacidad de acceder a la salud, servicios públicos y hábitat saludable)creció: del 39,8% al 41,6% entre 2023 y 2024.

La diferencia entre pobreza por ingresos y pobreza multidimensional es que la primera mide la capacidad de los salarios para cubrir el valor de una canasta. Pero puede suceder que un hogar con sus ingresos supere el umbral de la línea de pobreza o indigencia y que aun así sus miembros no puedan alimentarse adecuadamente (inseguridad alimentaria) o cubrir sus necesidades de salud.

Desde la UCA insistieron en que la canasta básica sobre la que se mide la pobreza debería reflejar el mayor peso relativo de otras necesidades: desde diciembre de 2023 hasta agosto de 2025 los servicios públicos del AMBA aumentaron un 578%, 420 puntos porcentuales por encima de la inflación.