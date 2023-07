Larreta, Espert, Lousteau y Morales viajaron a San Juan a festejar con Orrego

Marcelo Orrego, el candidato de Unidos por San Juan, superó este domingo a la lista oficialista San Juan por Todos en las elecciones a gobernador de la provincia. Acompañándolo en el festejo, estuvieron presentes múltiples referentes de Juntos por el Cambio.

El precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, viajó a San Juan para recolectar las fotografías de la victoria junto a Martín Lousteau, precandidato a jefe de gobierno porteño; Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica y primer precandidato a diputado nacional por CABA; Miguel Ángel Pichetto, primer precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires; José Luis Espert, precandidato a senador nacional, y Waldo Wolff, precandidato al Parlasur.

Allí, Larreta dijo: “Hoy los sanjuaninos dijeron basta. La forma de ponerle fin a las trampas, los privilegios y el atraso es con una coalición amplia y plural, cómo acá”. Desde el bunker de Juntos por el Cambio, añadió que “hace 20 años que gobiernan los mismos en la provincia y, una vez más, intentaron todas las trampas posibles para seguir perpetuando en el poder".

El actual jefe de gobierno porteño se refirió a Marcelo Orrego como ejemplo de trabajo y dedicación y alguien con quien se siente identificado: “Un tipo que labura, que conoce los problemas. Venimos trabajando juntos hace muchos años y sé cuánto se preparó para esto”, declaró.

En el marco de la feroz interna que atraviesa el partido, Patricia Bullrich, quien compite con Larreta por la presidencia en Juntos por el Cambio, también capitalizó la victoria del gobernador y festejó: “Acabo de hablar con Marcelo Orrego ¡y ganamos San Juan! ¡Felicitaciones Marcelo y todo el equipo sanjuanino de Juntos por el Cambio!”, publicó en su cuenta de Twitter la exministra de Seguridad de la Nación. “No hubo aparato, ni cambio de reglas, ni poder que frene la voluntad de cambio del pueblo. Gracias por este día histórico”, agregó.

Por su parte, el futuro gobernador declaró: "Sabemos que no nos han regalado la confianza, nos la han prestado. Quiero agradecerle a todos los que confiaron, y decirles a aquellos que no han estado cerca de nuestra propuesta, que este gobernador va a trabajar absolutamente con todos, sin ninguna distinción de ideologías políticas. Sé que las peleas entre políticos no resuelven los problemas de la gente”.

Horacio Rodríguez Larreta definió a Orrego como "un tipo que labura, que conoce los problemas"

Además, Orrego felicitó a sus competidores justicialistas, Rubén Uñac y José Luis Gioja y añadió: “He venido a la política a resolver los problemas que la gente no puede resolver sola. Hay muchas cosas que se han hecho bien y también hay muchas cosas que cambiar, y al que está acá no le va a temblar la mano para hacer las cosas. Vienen cambios con certeza, no hemos venido a improvisar nada”.

Desde el oficialismo, el hermano del actual gobernador y candidato derrotado en las elecciones de este domingo, Rubén Uñac, felicitó a su competidor y dijo: “Claramente no me hace feliz que el resultado no haya sido el esperado, pero siempre voy a estar a disposición de los sanjuaninos”.

El presidente Alberto Fernández también felicitó al futuro gobernador de San Juan y adelantó en sus redes sociales que Orrego “tiene por delante el desafío de trabajar para garantizar el crecimiento y el desarrollo de la provincia. Confío en que así lo hará”.

Juntos por el Cambio ganó San Juan: histórica victoria de Marcelo Orrego sobre el peronismo

Marcelo Orrego, candidato de Juntos por el Cambio, fue electo este domingo como gobernador de San Juan, en una jornada con baja participación. Se impuso, al igual que en las elecciones de medio término, ante el oficialismo de José Luis Gioja y la lista de Rubén Uñac, el candidato que el peronismo impulsó luego de que la Corte Suprema prohibiera la postulación del gobernador actual.

Orrego, acompañado del precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta, su vice, Gerardo Morales y Martín Lousteau, precandidato a jefe de gobierno porteño, festejó en San Juan: “Quiero agradecer a todos los que confiaron y decirles a aquellos que no han estado cerca de nuestra propuesta, que este gobernador va a trabajar absolutamente con todos, sin ninguna distinción de ideologías políticas”, prometió.

Sergio Uñac reconoció "el triunfo de Juntos por el Cambio" en San Juan

El flamante gobernador es abogado por la Universidad de Córdoba, de 48 años, que actualmente ocupa una banca en el Senado por Juntos por el Cambio. Anteriormente, se desempeñó como asesor de Roberto Basualdo en la Cámara de Diputados de la Nación. Ambos son dirigentes del partido Producción y Trabajo que, desde 2015, forma parte de la coalición cambiemita.

Además, Orrego fue intendente de la ciudad de Santa Lucía entre el 2011 y el 2019. También fue campeón argentino de Judo y jugó al fútbol en el Club Atlético de la Juventud Alianza.

Este domingo, Orrego votó al mediodía en la escuela Carlos Pellegrini de la capital provincial. Allí, declaró que dejará sin efecto la Ley de Lemas, que definió como “una ley de trampas. No terminan ganando quienes más votos sacan, sino la agrupación de partidos que más votos acumuló”. Asimismo, prometió enviar “un plebiscito para que el gobernador dure cuatro años en sus funciones”.

