Larreta presentó sus propuestas económicas, se endurece contra los K y se focaliza en la zona centro

Horacio Rodríguez Larreta acelera su campaña presidencial: encarará un raid de recorridas con eje en la zona centro del país y el norte de la zona metropolitana, a la vez que se endurece con críticas a la economía del Gobierno con Sergio Massa a la cabeza.

En ese marco, Larreta lanzó ayer desde un el supermercado El Económico de Morón nueve propuestas para implementar en caso de llegar a la Casa Rosada. “Massa es parte del kirchnerismo”, suele repetir y hará fuerte hincapié en la crisis económica con el Gobierno como “responsable”.

En el sprint final de su campaña planea una fuerte presencia en Córdoba, Entre Ríos y Mendoza, además de la zona norte de Buenos Aires y el corredor de Avenida del Libertador de la Capital Federal, las zonas donde se muestra muy competitiva Patricia Bullrich y se observa un electorado “halcón”.

Aunque cerca de Larreta ven un escenario parejo, creen que están arriba por un par de puntos, sin contar el peso de la estructura territorial de intendentes y precandidatos en las provincias. En estos días el jefe comunal evaluó con su equipo el escenario. Una de las cuestiones que surgieron es que recién en estos últimos treinta días el electorado entrará en clima de campaña y empezará a escuchar más atentamente a los postulantes para tomar una decisión.

Es en esa pecera de indecisos y electorado más lejano a la política es donde Larreta piensa que puede cosechar más adhesiones que Bullrich o que Javier Milei, con posiciones más extremas y un votante más inelástico.

Siente, igualmente, que el cierre de listas –donde sumó a Elisa Carrió y José Luis Espert, entre otros– lo ayudó.

“Hay que mirar los intendentes para ver la tendencia”, repite el jefe de Gobierno. Incluso alentó a aquellos que lo acompañan a hacer sus propias encuestas para tener un termómetro más claro en cada territorio. Muchos de ellos, en especial los del PRO, quedaron muy enojados con Bullrich porque los obligó a ir a unas PASO y no les dio una “V” para adherirse a las dos precandidaturas presidenciales. Entre otros, Julio Garro de La Plata, Ezequiel Galli de Olavarría, Pablo Petrecca de Junín (quien ayer se mostró con Diego Santilli) y Diego Valenzuela de Tres de Febrero, entre otros.

Paralelamente, aunque Jaime Duran Barba pretende que no se muestre como político tradicional ni rodeado de dirigentes, mañana a la noche el precandidato presidencial tiene pensado viajar a Santa Fe para acompañar, en su búnker, al radical Maximiliano Pullaro, quien quiere ser el candidato de JxC a gobernador.

Con Bullrich el diálogo está cortado. Se pusieron de acuerdo, vía sus equipos, en no debatir para no ser funcionales al kirchnerismo y a Milei, pero no hay barreras para evitar golpes bajos. El diálogo con la precandidata está delegado: le toca a Eduardo Macchiavelli, histórico armador larretista y secretario general del PRO, esa tarea.

En este sprint final redobló sus recorridas. Hasta tres municipios del Conurbano en un día de los tres por semana que dedica; tres visitas al interior por semana. Solo se guarda los domingos para estar con su pequeña hija, Serena, y su mujer, Milagros Maylin.

Su precandidato a vice, el gobernador radical Gerardo Morales, se enfocó en el NOA y NEA, donde mejor le va: ayer estuvo en Formosa. El “efecto Jujuy” lo posicionó mucho mejor de cara a las PASO.

“Patricia se cerró en sí misma”, apuntan en el búnker larretista de la calle Olazábal. Creen que el spot donde habla de “salir a calle” a defender las políticas de cambio y la frase “o es todo o es nada”, fue un error ya que, afirman, “no le sumará un solo voto nuevo”.

Paralelamente, en el laboratorio que construyó el secretario de Comunicación, Federico Di Benedetto, Milei no está cayendo en las encuestas pero no creció más. Eso le da más margen: los votos del libertario podrían migrar a Bullrich para jamás irían a Larreta.

Con una escenografía cuidadosamente elegida por su equipo de campaña, Larreta criticó el alza del 6% en la inflación mensual –con 115% acumulada en un año– y la gestión Massa.

Aunque no cree que Massa lo haya complicado por el “voto de centro”, hay quienes le dicen que esa postulación saca de la cancha los extremos que podía proponer Wado de Pedro o un cristinista que hubiera polarizado con Bullrich.

En cuanto a las propuestas, Larreta explicó que nueve propuestas divididas en cuatro ejes. “Las primeras tres tienen un objetivo: corregir el déficit fiscal para ordenar las cuentas. Vamos a revisar el presupuesto línea por línea para eliminar todo gasto innecesario y llegar a déficit cero”.

“Segundo: eliminar el déficit de las empresas públicas, como el de Aerolíneas Argentinas. Todas van a tener que ser rentables”, detalló.

El precandidato presidencial agregó que el segundo paquete de medidas apunta a lograr la estabilidad monetaria y cambiaria. “Vamos a modificar la Carta Orgánica del Banco Central para que sea verdaderamente independiente. Y trazar un sendero de salida del cepo para unificar los 18 tipos de cambio dentro del primer año”.

Además, a promover la baja de impuestos, contó, tanto en Nación como en las provincias. Y prometió que con las reformas se logrará que “los salarios le ganen a la inflación”.