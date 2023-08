Las reservas en alerta entre las PASO y las generales

En la víspera de las elecciones primarias el dólar blue superó la barrera psicológica de los $ 600 y queda abierto un interrogante: si puede volver a ocurrir el famoso “lunes negro” tras las PASO de 2019.

El viernes a última hora, el ministro de Economía y precandidato, Sergio Massa, se reunió con su gabinete en el Palacio de Hacienda con vista a la semana entrante. “No voy a ser el Macri del 2019”, le dijo Massa a su equipo.

El lunes 12 de agosto de 2019 los mercados reaccionaron con una suba en el riesgo- país que se ubicó en los 1.467 puntos básicos, lo que implicó una suba del 68%, por la baja de los bonos argentinos que cayeron un 20% y las acciones que cotizan en Wall Street cerraron a la baja con una caída de hasta el 59% en algunas firmas; sumado a una disparada del dólar oficial que trepó $ 11 en una sola jornada; pasó de $ 46,55 a $ 57,30.

Sin embargo, la tensión cambiaria se vio hasta las elecciones generales de aquel año que provocó que durante esos tres meses el Banco Central perdiera más de US$ 20 mil millones en sus reservas brutas, pasó de US$ 65.736 el viernes 9 de agosto de 2019 a US$ 43.551 el viernes 25 de octubre de ese año en la previa de las elecciones. Eso llevó a que luego el expresidente Mauricio Macri implementara un cepo.

El contexto actual se diferencia un poco. Hay un cepo mucho más fuerte que le permite a la entidad monetaria mantener controlado el tipo de cambio oficial, pero no así el paralelo.

Aunque el nivel de reservas a diferencia de aquel entonces, es crítico. El BCRA cuenta con escaso poder de fuego para intervenir en el mercado cambiario. También, respecto a este punto, queda por verse si tras las elecciones el FMI desembolsa los fondos, unos US$ 7.500 millones, y de esta manera se engrosan las arcas del Banco Central y consigue margen para estirar hasta octubre.

De acuerdo con el balance del viernes, las reservas brutas del Banco Central cerraron la semana en sólo US$ 23.668 millones y cayeron en lo que va del año US$ 20.920 millones, cuando a fines del 2022 estaban en US$ 44.588 millones.

De esta manera las reservas internacionales netas quedaron en un rojo en torno a los US$ 10 mil millones, en medio de una fuerte tensión cambiaria

“Hacia adelante el panorama luce poco alentador. Existen muchos desequilibrios macroeconómicos y las PASO van a ser un punto de inflexión que, a partir de allí, podemos llegar a hacer algún diagnóstico de cara a lo que venga”, sostuvo a PERFIL Salvador Vitelli, jefe de research de Romano Group.

Y agregó: “El escenario macro es muy frágil y de no hacer las correcciones que debemos realizar y de acuerdo a los números que den, probablemente veamos alguna volatilidad extra sin dudas y por cómo están dadas las cosas ahora, sin ningún cambio va a ser un transitar bastante difícil el que nos queda hacia adelante”.

Además del ritmo de intervención en el MULC, el BCRA vendió ayer US$ 97 millones, en la semana sumó ventas por US$ 225 millones y el acumulado del mes se redujo a US$ 140 millones de compras netas en el mercado; otro dato a tener en cuenta es que este mes vence el “dólar maíz”, por lo cual no se contará con un tipo de cambio diferencial que acelere liquidaciones del agro para el ingreso de divisas al Banco Central.

Según informó la Cámara de Exportadores de Cereales, el viernes se liquidaron por el “dólar agro 4” US$ 153,31 millones y el acumulado ascendió a US$ 2.127 millones.

Por otro lado, el lunes no sólo se conocerán los resultados de la primera instancia electoral, sino también el índice de inflación de julio, el primero de los tres datos oficiales que se darán a conocer hasta las generales de octubre, que puede provocar más leña al fuego al blue.

La caída de las reservas, equivalente a lo que se estima se perdieron de exportaciones por la sequía, explica en parte la tensión cambiaria que llevó el dólar blue por encima de los $ 600.

Esta semana, en víspera de las PASO, la divisa paralela cerró en $ 605, tuvo un incremento de 33 pesos en cinco ruedas, casi el mismo valor nominal semanal en los días posteriores a la renuncia del exministro de Economía, Martín Guzmán, en julio del año pasado.

“La suba del dólar blue responde sobre todo a coberturas e intentar disipar esa fuerte incertidumbre que hay en toda la sociedad argentina antes de las elecciones, y el dólar es allí donde ofrece ese refugio, ese lugar donde está relativamente tranquilo, más allá de que por allí se terminan convalidando valores en términos reales algo caros”, sostuvo Vitelli.