Las uñas K de Ofelia Fernández: "Pongo las manos en el fuego por Cristina"

Ofelia Fernández, manifestó su nada sorprendente “admiración” por la expresidenta Cristina Kirchner y la calificó como “un mito” político. En una entrevista con Luis Novaresio (A24) emitida este miércoles, la legisladora electa por el Frente de Todos contó que guarda esa admiración “desde muy chica” y cubrió de elogios a la exmandataria. "Puedo analizarla como conductora, líder o presidenta, pero está el mito Cristina", dijo Ofelia.

La joven legisladora, de 19 años, relató que comenzó a participar de la política hace 7 años y que “era una kirchnerista muy fanática”. A esa edad, mientras miraba televisión, una cadena nacional de Cristina Kichner la fascinó: “La empecé a mirar y me pareció alucinante que fuera la presidenta y que me estuviera hablando a mi de alguna manera. Ahí empecé a ser muy kirchnerista pero después en el secundario empecé a encontrar otras matices”.

“Era sentir que todo lo que me rodeaba pasaba por algo, cosa que en la infancia no es algo muy claro”, reflexionó. La legisladora porteña aclaró ser “de izquierda, pero cristinista también”, y confesó sentir “esa sensación de que, cuando ella habla en algún lugar, la gente se moviliza masivamente y llora y se emociona. A mí también me aparecen esas emociones y creo que los referentes muchas veces pretenden estar por encima de esa sensibilidad, y a mi no me interesa, a ella le reconozco eso”.

“Soy una loca desquiciada”, dijo cuando mostró sus uñas esculpidas con una imagen de Cristina Kirchner y la boleta de la fórmula Fernández-Fernández. También contó que en uno de los encuentros que mantuvo con Kirchner, la expresidenta le dijo: “Mirá, yo con el feminismo tengo muchos problemas”. “Me pareció lindo que admita que hay un movimiento político que la supera”, reflexionó.

Respecto a las causas judiciales que acechan a la exmandataria, Ofelia dijo que no puedo entender esa caracterización de Cristina como en una búsqueda de justicia, porque hay ciertos elementos que me hacen pensar que es una orquesta de persecución política y no judicial”. “Pongo las manos en el fuego por Cristina”, dijo. Y agregó: “Yo divido en dos categorías a los políticos: el militante político y los profesionales. Uno es el que tiene convicciones y el otro el que se mueve por una ambición personal. Para mi ella es una militante política”.

D.S.