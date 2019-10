Laura Alonso encontró un gato en la Oficina Anticorrupción: "Vengan a buscarlo"

Un gato apareció este miércoles 30 de octubre en la Oficina Anticorrupción que dirige la referente macrista Laura Alonso y lo publicó en su red social para buscar a sus dueños. El pedido de ayuda de la funcionaria no pasó desapercibido debido a las bromas que adjudican a Mauricio Macri el apodo "gato", calificativo del cual el presidente electo terminó apropiándose en la campaña del Sí se puede.

"Atención. Hoy encontramos un Gato en la Oficina Anticorrupción. Debe ser de algún vecino. Por favor difundan para que vengan a buscarlo. No está identificado (25 de Mayo 544)", publicó en su red social Twitter.

ATENCION 👉 Hoy encontramos un Gato en la Oficina Anticorrupción. Debe ser de algún vecino. Por favor difundan para que vengan a buscarlo. No está identificado (25 de Mayo 544) pic.twitter.com/V4e6FoOC9H — Laura Alonso 🌊 (@lauritalonso) October 30, 2019

"Es todo un mensaje...", respondió el periodista Gustavo Sylvestre, irónicamente también apodado "gato", a forma de broma y Alonso no se quedó callada: "Historia del símbolo del gato: El gato como símbolo celta: El gato es un tótem antiguo como símbolo celta. Los gatos son estoicos (nunca se quejan aunque sientan dolor, aguantan como ningún otro ser vivo el dolor), silenciosos y misteriosos. El símbolo del 41".

HISTORIA DEL SÍMBOLO DEL GATO

El gato como símbolo celta:

El gato es un tótem antiguo como símbolo celta. Los gatos son estoicos (nunca se quejan aunque sientan dolor, aguantan como ningún otro ser vivo el dolor), silenciosos y misteriosos. El símbolo del 41 — Laura Alonso 🌊 (@lauritalonso) October 30, 2019

El humor en las redes sociales continuó y otros usuarios bromearon: "Yo lo conozco, se llama Mauricio y desde las elecciones está perdido".

Yo lo conozco, se llama Mauricio y desde las elecciones está perdido. — Soto Reale (@sotoreale) October 30, 2019

El Presidente tomó el sobrenombre de "gato" que se le adjudicó desde el principio de su mandato para las marchas del Sí se puede. En una de ellas, en Jujuy, se viralizó un video del mandatario cuando bajó a un nene del escenario porque no estaba caracterizado de felino como las otras dos concurrentes: "Vos no podés porque no estás de gatito. Somos tres gatitos".

Sin embargo, la historia del gato blanco y gris que apareció en la Oficina Anticorrupción tuvo un final feliz: la mascota resultó pertenecer a una panadería de la zona llamada "Pesce". "Ya vinieron a buscarla!", festejó Alonso.

Sí!!! Ya vinieron a buscarla! 🙏❤️ — Laura Alonso 🌊 (@lauritalonso) October 30, 2019

