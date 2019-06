Lavagna llevó a su equipo a un retiro e insiste con competir en las presidenciales

por Rosario Ayerdi

Desde hace años, Roberto Lavagna utiliza su chacra “La Clo” para escapar de la política. Pero ayer, su pasión por las vacas se mezcló con el armado electoral en el que avanza como candidato presidencial. El economista reunió allí a su equipo en un “retiro espiritual” en el que se analizó la estrategia de campaña.

Los dirigentes que trabajan con el ex funcionario llegaron ayer a la mañana para compartir un desayuno de trabajo que luego se extendió con un asado. En Máximo Paz, se delineó la agenda del dirigente antes del cierre de listas con distintas visitas al interior del país. En las recorridas, aceptará la invitación para dar charlas en universidades con el objetivo de posicionarse antes de iniciar la campaña presidencial de la que asegura que no se baja.

Se evaluó el lanzamiento de Alternativa Federal el martes y el anuncio del jueves de Sergio Massa de armar una “nueva mayoría”. “Estos dos acontecimientos demostraron que Lavagna no estaba equivocado en no aceptar una interna en un espacio que no se sabía quiénes serían los candidatos y bajo qué propuestas”, fue la conclusión del encuentro.

Ayer quedó ratificada la posición de no competir en internas y de construir el camino del medio que Massa parece haber abandonado. “El posicionamiento de Sergio dentro del kirchnerismo nos da la posibilidad de captar a sus votantes que no están dispuestos a verlo en una alianza con el pasado al que rechazaron en los últimos años”, evalúan.

El ex ministro insiste: “No es ni Cristina ni Macri”. En este sentido, coincide con Juan Manuel Urtubey. Habrá que esperar para saber si el futuro de Alternativa Federal se desploma y el gobernador de Salta y también precandidato presidencial se vuelve a acercar a Lavagna para una nueva construcción. El tiempo les juega en contra.

Del encuentro participaron Alejandro “Topo” Rodríguez y Juan José Amondarain, encargados del armado en la provincia de Buenos Aires. Eugenio Casielles es quien lleva adelante las negociaciones en Capital Federal y el interior. En la reunión se hizo un repaso de la situación de las provincias. Casielles llevó tranquilidad sobre las estructuras territoriales en las que se apoyan en el radicalismo y el socialismo. Solo cuatro territorios son los que preocupan: Neuquén, Santa Cruz, Formosa, y La Rioja. También se avanzó en las problemáticas provinciales y las economías regionales a las que hay que atender en las recorridas.

Además, comenzarán a tener protagonismo los jóvenes, con quienes Lavagna hará un lanzamiento del espacio de la juventud que acompañará su candidatura. Se ocuparán del manejo de redes y el youtuber financiero, Ramiro Marra, se encargará de mostrar el “lado b” de la campaña que buscará desacartonar al postulante. Estarán coordinados por Brian Giménez. Del retiro espiritual en Máximo Paz también participaron Liliana Schwindt, Carlos Hourbeigt, y Leonardo Madcur.