"Lean lo que votan", la chicana de Cafiero a la oposición en medio de la polémica por las vacunas

Tal como se había anticipado en el informe escrito que brindó el jefe de Gabinete Santiago Cafiero al Senado, en respuesta a las 1160 preguntas de legisladores de todos los espacios, la preocupación sobre la marcha del plan de vacunación y, sobre todo, las negociaciones con los laboratorios, se llevaron buena parte del interés de los senadores.

Es por eso que la insistencia de los representantes de Juntos por el Cambio sobre ese asunto, focalizado en los fallidos acuerdos con el laboratorio estadounidense Pfizer, hizo subir el tono de las respuestas de Cafiero, que ya venía desde el arranque repartiendo chicanas y facturas a la oposición.

Precisamente, Cafiero mantuvo un cruce a los gritos con el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio Luis Naidenoff, que se sumó a un cuestionamiento que ya había realizado por escrito y luego en vivo el senador Pablo Blanco de la provincia de Tierra del Fuego en torno a la posibilidad de las provincias de comprar vacunas, por afuera de las gestiones del Gobierno nacional.

"Lean lo que votan, ustedes votaron una ley que facultaba a las provincias a comprar vacunas, lean lo que votan, a nadie se le cerró la puerta, los gobernadores siempre estuvieron facultados para comprar vacunas", retrucó Cafiero a los opositores ante la repetición de las consultas sobre por qué no se permitía que los distritos encararan sus propias negociaciones, no solo por las vacunas sino también por los respiradores.

Blanco también le consultó sobre por qué el Gobierno nacional no había hecho uso de la posibilidad de reservar un porcentaje mayor de vacunas pertenecientes al Fondo Covax y solo hizo uso del proporcional al 10% de la población. En su respuesta por escrito, Cafiero ya había indicado que había tenido que ver con el "costo beneficio" de esa alternativa, al mismo tiempo que se negociaba de manera bilateral con otros laboratorios privados.

"La ley de vacunas es clara, el Fondo Covax es claro, no existe eso que dice el senador y si la estrategia sería la de depender del Fondo Covax, sería muchísimo mayor el problema", ironizó Cafiero y finalizó: "Parece ligero para hacerle los mandados a Clarín, no es una información que parece correcta, más que preguntar se 'habló encima'".

Por su parte, la senadora del PRO de Córdoba Laura Rodríguez Machado fue otra de las referentes opositoras que se refirió en duros términos al jefe de ministros y le recordó que "usted se quejó de que el Gobierno de CABA judicializó medidas sanitarias. Ya que ustedes rechazan ir a la Justicia, mi pregunta es: ¿van a seguir judicializando las opiniones de los opositores?".

Según dijo Rodríguez Machado, su mención tuvo que ver con que "el presidente Alberto Fernández ha enviado una carta documento a una de las principales dirigentes de la oposición, Patricia Bullrich, acusándola de difamación y judicializando sus dichos como opositora".

"Ella acusó que había retornos y que se estaba buscando una negociación espuria y eso no es así", respondió Cafiero, quien analizó que "lo que se hizo fue a partir de una acusación injuriosa, no se cercena la opinión. En todo caso que esa opinión se refrende en sede judicial", concluyó.

En varias oportunidades, Cafiero se quejó de que las preguntas de la oposición estaban "llenas de adjetivos" sin una demanda concreta y mandó a varios a "hacer la tarea" sobre cuestiones como la marcha de la vacunación en América Latina, la provisión de vacunas por parte de los laboratorios y las perspectivas de brindar "inmunidad de rebaño".

"Tenemos voluntad y vocación de comprar vacunas de Pfizer y de cualquier otro laboratorio. No existieron esos millones de vacunas que iban a venir a la Argentina en 2020 y fijensé cuál es el estado de cumplimiento en América Latina, yo no les voy a hacer la tarea, no me voy a meterles a hacerles los deberes", prosiguió Cafiero con un tono provocador.

De parte del radicalismo, la mendocina Pamela Verasay le marcó que se había "tomado su tiempo" para asistir al Congreso, ya que la obligación constitucional indica que debe acudir una vez por mes, alternadamente a cada cámara y fue la primera vez que lo hizo en lo que va de 2021, con lo que incumplió su deber en marzo, abril y mayo. En 2020, en tanto, solo lo hizo en dos oportunidades al Senado y una más a Diputados.