Luego que el embajador argentino en Bolivia, el ex diputado Ariel Basteiro, participara este viernes de una marcha del Movimiento al Socialismo (MAS), junto al expresidente Evo Morales, legisladores de la oposición del país vecino reclamaron la expulsión del diplomático argentino al considerar que con esa participación y el discurso político que pronunció en ese acto cometió "una inaceptable injerencia política".

“Lo que está realizando Basteiro es injerencia política en nuestro país, apoyando una marcha que ha quedado demostrado que es partidaria”, aseguró Luciana Campero, diputada del CC (Comunidad Ciudadana) en diálogo con los medios. Los principales partidos opositores acusan al representante diplomático argentino de haber cometido una "inaceptable intromisión" en los asuntos internos de Bolivia.

Campero dijo que impulsarán acciones con parlamentarios argentinos para que el ex diputado y ex sindicalista aeronáutico "sea expulsado de Bolivia", mientras que preparan un documento para declararlo "persona no grata". "El MAS siempre ha rechazado la injerencia que pueda causar cualquier persona en Bolivia pero cuando marchan en su favor siguen tranquilos marchando y no dicen absolutamente nada", señalaron los representantes opositores.

Ariel Bastiero junto al expresidente Evo Morales.

"Un embajador no puede hacer política", reprochó el jefe de la bancada de Creemos en la Cámara Baja boliviana, José Carlos Gutiérrez. "Por eso es que nos estamos contactando con nuestros pares argentinos para pedir su expulsión", agregó.

Los partidos opositores, que suman casi la mitad de diputados (55 de 130) y casi la mitad del Senado (15 de 36), señalaron que la actitud de Basteiro vulnera la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, algo que también había dicho la Cancillería chilena con respectos a los dichos del embajador Rafael Bielsa sobre el candidato presidencial José Antonio Kast, a quien llamó "antiaargentino" y "xenófobo" tras conocerse los resultados de las elecciones.

Basteiro estuvo en la marcha oficialista en la localidad de Patacamaya para mostrar su “compromiso” con el Gobierno de Luis Arce y la “Patria grande” latinoamericana. Luego de que se conociera su presencia en la movilización, los legisladores de la oposición emitieron un comunicado de repudio.

Las bancadas de Comunidad Ciudadana y Creemos emiten un comunicado rechazando y deplorando la “intromisión del embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, quien participa en una marcha política del MAS”. pic.twitter.com/JpnJAzfdzk — Los Tiempos (@LosTiemposBol) November 26, 2021

