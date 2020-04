Los elogios de Alberto Fernández a Hugo Moyano durante un acto en el Sanatorio Antártida provocaron el repudio de los dirigentes de la oposición, quienes consideraron que no fue "prudente" su discurso en medio de la crisis económica y social surgida por la pandemia del coronavirus. Luego de enfrentarse con los empresarios por los despidos, a quienes calificó de "miserables", el presidente convocó a "imitar" al líder camionero por ser un "dirigente gremial ejemplar".

El jefe de Estado brindó este miércoles 1 de abril un discurso lleno de elogios para el "inmenso" Moyano, puso a disposición 330 camas del Sanatorio Antártida —ubicado en el barrio porteño de Caballito y perteneciente a Camioneros— para atender a cualquier bonaerense infectado con coronavirus, sea o no afiliado al sindicato. "Hugo es un dirigente gremial ejemplar. Los empresarios no lo quieren porque cuida a los suyos; nunca cedan, sean como él", lanzó el mandatario durante el acto. La frase, en medio de la disputa con Paolo Rocca que generó enojos de otros empresarios, despertó también el repudio de la oposición.

"Sentí vergüenza con las palabras de Alberto Fernández a Moyano", dijo la diputada Graciela Ocaña. "Si bien las camas son necesarias, uno no puede dejar que la impunidad se declare en Argentina", agregó la legisladora de Juntos por el Cambio, que además recordó que la obra social del líder camionero "está quebrada" y que el sanatorio inaugurado "tiene una historia oscura". "Se compró en un remate y se gastaron miles de millones de pesos que eran facturados a la empresa de la esposa de Moyano, todo en una extraña maniobra para financiar a la obra social", explicó en diálogo con LN+.

¿Sabrá el presidente que mientras la obra social de camioneros está fundida, la empresa de Liliana Zulet, esposa de Moyano ha facturado millones al sindicato y ha declarado millones de ganancias con los que ha comprado casas, autos y otros bienes que usufructúa Moyano y familia? — Graciela Ocaña (@gracielaocana) April 1, 2020

"Increíble... el Presidente nos dice que hay que robarle a los trabajadores y ¿pasar los fondos a la empresa de su esposa?¿Sabrá el Presidente que mientras la obra social de camioneros está fundida, la empresa de Liliana Zulet, esposa de Moyano ha facturado millones al sindicato y ha declarado millones de ganancias con los que ha comprado casas, autos y otros bienes que usufructúa Moyano y familia? No solo Moyano ha recibido más de 240 millones de la Superintendencia de Salud en medio de la Pandemia del Coronavirus, sino ahora se coloca como ejemplo", cuestionó Ocaña luego en su cuenta de Twitter.

Hugo Moyano y Alberto Fernández se unieron para atacar empresarios

Desde el radicalismo, el legislador porteño Alvaro de Lamadrid consideró que Fernández no fue "prudente" medio de la "urgencia por la pandemia hacer un acto político partidario para empoderar a Hugo Moyano y, enviar a través de éste, un mensaje de hostigamiento a empresarios y pymes. Debemos cuidar a los que producen, invierten y dan trabajo".

Por su parte, la diputada por Córdoba Soledad Carrizo sostuvo que "la función social que tiene los gremios siempre fue importante, como lo es también hoy. Pero su importancia no radica en ser soldados contra los empresarios; el Presidente no debe confundir: la batalla no es entre trabajadores y empresarios, es contra el virus".

DR/FF