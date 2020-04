Federico Delgado: "No se puede colocar a las víctimas en el lugar de jueces"

La polémica por la liberación de presos en medio de la pandemia del coronavirus sigue generando distintas posturas. El fiscal federal Federico Delgado habló sobre el tema y si bien aseguró que "las víctimas deben ser escuchadas" antes de tomar una decisión, manifestó que "no pueden ser colocadas en el lugar de jueces" para tomar la decisión sobre los detenidos.

"Estamos en un contexto de emergencia, pero nos está explotando un problema en las manos que viene desde hace mucho tiempo que es la sobrepoblación carcelaria. Y fundamentalmente con el drama de la prisión preventiva", inició el fiscal en diálogo con Todo Noticias.

En esa línea, comentó: "El criterio más atinado es que obviamente que los delincuentes más graves no pueden salir simplemente porque hay un riesgo abstracto, sino verificar los casos concretos porque no hay dos casos iguales. Hacerlo con rigidez y responsabilidad, escuchando a todos los actores".

"Hay que resolver de manera creativa y asegurando que las personas cumplan su encierro de una forma distinta a que estar apilados en un penal", aseguró Delgado. "Hemos transformado las cárceles en depósitos de gente vulnerable, de gente pobre que ha delinquido pero que nunca deja de ser gente. La Constitución los sigue protegiendo".

En ese sentido, el fiscal mencionó los casos de quienes "están presos porque tienen que pagar culpas con la sociedad, pero siguen siendo personas que algún día van a salir, y deben salir mejores". "La Constitución castiga con la esperanza de que las personas vuelvan a la sociedad y no las castiga para que mueran en las cárceles", afirmó

Asimismo, advirtió que "cuando se hacen las cosas a las apuradas, sin planificación, en el medio se cuelan interese políticos. Y ahí se cometen errores y salen quienes no deben salir".

"En las cárceles nosotros apilamos gente que está con prisión preventiva durante muchos años, son invisibles, y no forman parte del top 5 de la agenda pública del sistema judicial y político. El coronavirus corre el velo y nos muestra lo mal que funciona un sector de nuestras instituciones. Nuestras cárceles se asemejan a las cárceles medievales. Eso estaba olvidado", alertó.

Por último, habló sobre la situación de las víctimas que están preocupados por la liberación de algunos presos: "Las víctimas tienen razón en preocuparse. Pero el Estado nunca puede colocar a las víctimas en el lugar de jueces. Las víctimas tiene que ser escuchadas, pero los magistrados tienen que hacerse cargo. Si alguien no oye a una víctima y toma una decisión a escondidas está cometiendo una irregularidad".

Por su lado, el ex juez y ex ministro de Justicia y Derechos Humanos, León Arslanian, también dialogó con TN y advirtió: "Esto es una situación de emergencia y que debe ser analizada como tal. Y también el hacinamiento carcelario que da lugar permanentemente a reclamos y motines".

"Frente al dato objetivo del hacinamiento y al carácter extremadamente contagioso del virus, y que esto no solo afectaría a los presos sino también a quienes los cuidan. No se podía dejar de actuar. Autorizadas voces emitieron opinión como el Papa Francisco, la ex presidenta Bachelet, Naciones Unidas", señaló.

Asimismo, comentó: "Es un dilema. O se corre el riesgo de que algunas o varias personas evadan la acción de la justicia favorecidos por la libertad o bien que haya una gran cantidad de muertos, de contagios de gente que quizás no tenga nada que ver con el tema".

"La fuga tiene un valor relativo (en presos con delitos menores) porque a ninguno de ellos les va a convenir vivir en estado de prófugo. Lo que es criticable es que esto se extienda a personas que no es necesario que se beneficien y es injusto, no tiene racionalidad, porque si se descomprime el tema carcelario liberando a personas con delitos menores, el riesgo de hacinamiento cae y aquellas personas con penas más graves, podrán evadir las consecuencias de la pandemia", expresó.

En esa línea, Arslanian descartó que sea un plan del Gobierno la liberación masiva de presos: "Los jueces de la causa tienen que decidir. La intervención del Ejecutivo es limitada, lo único que podría hacer es usar la facultad del indulto de la conmutación de pena, la remisión o reducción de pena. Ese listado (por el que recibió el juez Violini para liberar presos) es de la situación de cada preso, es una mera información, pero la decisión es tomada judicialmente.

