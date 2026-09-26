LLA busca crear una comisión bicameral para controlar la gestión de seguridad de Kicillof

Los bloques de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura bonaerense presentaron un proyecto de ley para crear una comisión bicameral destinada a controlar y evaluar las políticas de seguridad del gobierno de Axel Kicillof. La propuesta busca establecer un seguimiento permanente de las medidas que toma el Poder Ejecutivo provincial en esta área.

El cuerpo se denominaría Comisión Bicameral para el Abordaje Interdisciplinario de las Políticas Públicas de Seguridad y estaría integrado por diez legisladores: cinco senadores y cinco diputados. Según la iniciativa, la representación debería contemplar a las distintas bancadas de la Legislatura.

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La comisión tendría como principal función el seguimiento, fiscalización y evaluación de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo bonaerense en materia de seguridad, con especial atención al trabajo del Ministerio de Seguridad.

Qué facultades tendría la comisión bicameral de seguridad

De acuerdo con el proyecto, el nuevo cuerpo podría solicitar información y documentación al gobernador, a los ministerios, organismos descentralizados y empresas estatales cuando lo considere necesario para desarrollar su tarea de control.

También tendría la posibilidad de convocar a funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, además de recibir a especialistas, universidades, organizaciones de la sociedad civil, intendentes y otras entidades vinculadas con la seguridad.

Entre las atribuciones previstas aparecen además los pedidos de informes técnicos, jurídicos, presupuestarios, estadísticos y de infraestructura. La comisión también podría elaborar y publicar informes periódicos sobre el seguimiento de las políticas implementadas.

La iniciativa establece que el objetivo es contar con una herramienta de control parlamentario que permita analizar de manera continua las decisiones de la administración provincial y no solamente ante situaciones puntuales.

Qué dijeron los legisladores de LLA sobre el proyecto

El presidente del bloque de LLA en el Senado bonaerense, Carlos Curestis, sostuvo que la intención es que la seguridad tenga un seguimiento permanente desde la Legislatura. En ese sentido, cuestionó la gestión provincial y reclamó respuestas al gobernador y al ministro de Seguridad, Javier Alonso.

La senadora Florencia Arietto, autora de la iniciativa, explicó que el proyecto fue presentado en ambas cámaras y planteó la necesidad de que Kicillof y Alonso concurran a la Legislatura para responder sobre las políticas de seguridad. También propuso escuchar a los intendentes sobre la situación en sus municipios.

Por su parte, el diputado Maximiliano Bondarenko destacó la necesidad de reforzar la supervisión legislativa sobre las medidas de seguridad. Según planteó, el objetivo es que diputados y senadores cuenten con herramientas para controlar y evaluar las políticas públicas del área.

LB/AF