Los abogados de la hermana del presidente

“El Jefe” tiene dos personas que cuidan su firma y la asesoran en cuestiones legales. Una es Santiago Viola, el abogado que es el apoderado del partido a nivel nacional. La otra es María Ibarzábal, la secretaria legal y técnica del Gobierno. Ambas representantes de la fuerza operan en dos planos alrededor de Milei. Viola es más cercano a la funcionaria, con trato prácticamente diario con ella y cada vez que Milei tiene una inquietud, recurre a él. Por estos días, el letrado mantiene molestias con las versiones periodísticas que lo señalaron como un nexo entre la Droguería Suizo Argentina y las delegaciones del PAMI. Y que fue interventor de la obra social del gremio de marítimos (SOMU). Dice ante los suyos que “es una mentira total”.

En tanto, Ibarzábal protege la rúbrica de Karina cuando la secretaria general de la Presidencia debe firmar documentos de la gestión. El perfil técnico y detallista que posee colabora para que la funcionaria no cometa errores.