Qué decía Alberto Fernández sobre la Corte Suprema y Cristina Kirchner en 2013

El presidente Alberto Fernández se pronunció este martes en contra del dictamen emitido por la Corte Suprema, quien reconoció en un fallo inédito la autonomía de la Ciudad para delegar la presencialidad en las aulas.

Apuntando contra la Justicia, lanzó: "No saben lo que me apena ver la decrepitud del derecho convertido en sentencias”. Sin embargo, la visión que promulga hoy al control del Poder Ejecutivo no es la misma que profesaba en años anteriores.

Más específicamente en 2013, el entonces afiliado al Frente Renovador arremetía contra la actual vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner y su postura frente al máximo tribunal.

Alberto Fernández: "No saben lo que me apena ver la decrepitud del derecho convertido en sentencias"

La expresidenta mostraba en aquel año su descontento con la Justicia a través de su página personal : "Cuando alguien plantea al Poder Judicial como contrapoder dentro de las instituciones, ¿cómo contrapoder de qué?, ¿contrapoder del pueblo?".

Acto seguido, Kirchner sentenciaba: "Aquél que se piensa como contrapoder desde el Poder Judicial me parece que es delegado de otros poderes que no sabemos pero imaginamos cuáles son".

Unas 24 horas después, Fernández respondía a los dichos de la mandataria en Twitter: "Si CFK no entiende por qué la Corte es un 'contrapoder' deberíamos averiguar quién la aprobó en Derecho Constitucional. Basta de sofismas!".

Tras el fallo de la Corte Suprema, y al igual que lo hacía en 2013, la ahora vicepresidenta expresó: "Sinceramente, está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular, ya no son como antaño".

"Ante este escenario, digo yo… para poder gobernar ¿No será mejor presentarse a concursar por un cargo de Juez al Consejo de la Magistratura o que un Presidente te proponga para Ministro de la Corte?", concluyó. El mensaje fue apoyado por el presidente.

