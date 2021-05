En el acto que encabezó en la tarde de este martes 4 de mayo, el presidente Alberto Fernández se refirió al fallo de la Corte Suprema que avaló la presencialidad de las clases en la ciudad de Buenos Aires y apuntó contra la Justicia: "No saben lo que me apena ver la decrepitud del derecho convertido en sentencias”, lanzó el jefe de Estado.

El Presidente aseguró que "seguirá cuidando de la salud de los argentinos y argentinas por más que se escriban muchas hojas en sentencias", en relación al fallo del máximo tribunal que apoyó el reclamo de inconstitucionalidad planteado por el amparo del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Alberto Fernández dijo que reivindica el "Estado de Derecho", y que respeta las "sentencias", pero aclaró: "No saben lo que me apena ver la decrepitud del derecho convertido en sentencias. Es el tiempo que me ha tocado, también deberemos luchar contra eso. Lo que tenemos que hacer es estar más unidos que nunca", dijo casi sobre el final de su discurso.

El jefe de Estado encabezó, junto a Nicolás Trotta y Axel Kicillof, el acto de presentación del Plan "Juana Manso", que buscará dotar de conectividad a miles de estudiantes de todo el país y entregará 633 mil netbooks a estudiantes de escuelas secundarias.

Allí, habló de la importancia del nuevo plan de conectividad educativa en términos de "criterios de igualdad": "El mérito existe, pero para que valga, exige que todos partan del mismo punto de partida".

“Nosotros pensamos en el bienestar de nuestra gente. Tengo la obligación moral de volver a poner en marcha aquello que inició Cristina y que discontinuó quien me precedió”, dijo al referise al programa, que se suspendió durante la gestión de Mauricio Macri.

En la misma línea, el gobernador bonaerense había apuntado a la oposición: "Dicen que es muy importante la educación, deberían empezar a explicar por qué le dejaron de dar las computadoras que necesitaban los chicos. Nos hubiesen venido bien en la pandemia", planteó.

Kicillof dijo que en los años del kirchnerismo el programa Conectar Igualdad “produjo y distribuyó 5.500.000 millones de computadoras" y que, si el gobierno de Mauricio Macri lo hubiese continuado, “otros cuatro millones de chicos y chicas hubiesen tenido una computadora".

La primera entrega de netbooks será de 80 mil equipos, y se realizará en julio próximo y continuará con distribuciones cada 30 días, de acuerdo a la información oficial.

En principio, la prioridad la tendrán los establecimientos con alumnos que han tenido baja o nula continuidad pedagógica en 2020 y la distribución comenzará en aquellas provincias de menor nivel socioeconómico, y con mayor porcentaje de estudiantes desvinculados.

La fabricación de las netbooks generará 2000 puestos de trabajo y se llevará a cabo en plantas ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rosario y las provincias de Tierra del Fuego y de Buenos Aires.

