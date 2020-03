Los diputados de Juntos por el Cambio donarán sus subsidios al Malbrán

El interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio pidió que los subsidios que le corresponden a cada legislador de su espacio "vayan directamente" al Instituto Malbrán, que por ahora se ocupa de manera exclusiva del análisis de las muestras para determinar si un paciente tiene Coronavirus.

En la tarde de ayer, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa lanzó una resolución en la que dispone otorgar "de manera excepcional y por única vez un subsidio por cada diputado por la suma de 100.000 pesos, que solo deberá ser utilizado para evitar la propagación del Coronavirus, brindar asistencia a las zonas más vulnerables del territorio nacional y/o asistir grupos de riesgo o entidades de la sociedad civil que trabajen con personas afectadas por la pandemia".

En rigor, la cifra representa un adelanto de todos los subsidios que los diputados debían recibir durante 2020 y que ante la situación se decidió cambiar la modalidad. Como Juntos por el Cambio tiene 116 diputados, le cifra asciende a $11.600.000.

Según aclaró el interbloque que comanda el radical Mario Negri "la resolución 611/20 de la Presidencia de la Cámara de Diputados no requiere el consentimiento de las distintas bancadas, ya que es una facultad del titular del cuerpo adoptar este tipo de medidas". No obstante señaló que "al no compartir el criterio de dicha resolución de distribución discrecional" de los fondos de la HCDN frente a la crisis sanitaria que genera la pandemia del coronavirus, solicita al presidente de la Cámara que “la totalidad de la partida que le corresponde al interbloque, $ 11.600.000, sea destinado al Instituto Malbrán, con la finalidad de acelerar el procedimiento de testeo y la descentralización del mismo en el interior del país”.

Fuentes opositoras comentaron a PERFIL que la decisión de Massa, conocida a última hora de ayer generó "ruido" en Juntos por el Cambio y es por eso que decidieron ni "tocar la plata" y que vaya directamente al Malbrán. En tono irónico, marcaron que la medida "era Evitismo, llevar 100 mil pesos por cada diputado a su distrito es muy Siglo XX".

Asimismo, Juntos por el Cambio requirió “que estos recursos se focalicen, con criterio federal y teniendo en cuenta las urgencias, en los requerimientos del personal de salud, el cual debe ser la principal preocupación y atención de todas las autoridades”.