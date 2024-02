Los gremios contestarán con un plan de lucha sobre el inicio escolar

Los gremios docentes más relevantes están preparados para anunciar que las clases no van a empezar en tiempo y forma si el Gobierno no los convoca de manera formal a la negociación paritaria nacional. La paciencia de los sindicatos es limitada: tanto Ctera, AMET, CEA, Sadop como UDA le dan tiempo a la Casa Rosada hasta la semana próxima para que existan conversaciones que se ajusten a sus demandas. Caso contrario, pretenden instrumentar con un plan de lucha ante el inminente inicio del ciclo escolar.

Los dirigentes sindicales están sorprendidos por las idas y vueltas constantes de la administración Javier Milei. Recuerdan que no bien comenzó la gestión, Carlos Torrendel, el secretario de Educación, garantizó el diálogo entre las partes y que no corría peligro la paritaria nacional. Ante la falta de definiciones en torno al tema, aquellos gremios que representan a los trabajadores de la educación que están en CGT, con UDA al frente, realizaron el pasado jueves dos presentaciones, una a la Secretaría de Trabajo y otra ante el área de educación.

En ambos textos se pide que el Gobierno cumpla con el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo, que establece la paritaria, y anticipan que si no existe respuesta, piensan encarar una serie de medidas de fuerza con aulas cerradas. “El Gobierno no puede desconocer la ley y nos tiene que convocar, todavía no lo ha hecho a pesar de algunos trascendidos”, le expresó a PERFIL el secretario general de UDA, Romero, quien a su vez tiene una silla en el consejo directivo de la CGT.

En Ctera todavía no recibieron un llamado para sentarse a hablar de aumentos de haberes y remarcaron que el 22 de febrero realizarán su congreso nacional. En ese ámbito, siempre y cuando en LLA no ofrezcan soluciones rápido, se decidirán acciones, con la firme chance de que las clases no comiencen. Por otro lado, piden que se instrumente el Fondo de Incentivo Docente, que en Economía no prorrogaron, un tema que fue eje de conversación entre dirigentes y gobernadores en los últimos días.

Con este escenario, en el Gobierno fluyen las contradicciones. El jueves, cerca del jefe de Estado descartaban cualquier conflicto y hablaban de una reunión paritaria con los gremios pero al mismo tiempo otras voces remarcaban que las provincias serían las encargadas de las idas y vueltas en torno a los ajustes salariales y que Nación solo iba a establecer un piso. Milei se encargó de dinamitar cualquier acercamiento ayer, en una entrevista radial, cuando mencionó que no creía en fijar un mínimo (“son cosas que ya fracasaron”, espetó) y descartó una negociación a nivel nacional (“de la educación se encargan las provincias”, sostuvo).