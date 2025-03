Los hombres de Caputo diseñan una guerra de baja intensidad contra Clarín

El Gobierno no tiene entre sus planes ir a un choque frontal contra el Grupo Clarín tras la compra del multimedio sobre Telefónica por 1.245 millones de dólares, independientemente del desafiante posteo de Javier Milei en X. Pero mantiene la guardia en alto y acciones en marcha para tocar los intereses de la empresa y evitar la adquisición, con una hoja de ruta puntual y plazos determinados.

A partir del anuncio de la compra, el oficialismo se dedicó a ensayar gestos y enhebró disparos contra el Grupo por buscar una posición dominante en el mercado de telecomunicaciones ya que Telecom, si la compra queda firme, se quedaría con el 60% del mercado de telefonía móvil y con el 70% del servicio de telecomunicaciones. Milei, por ejemplo, decidió fijar en su cuenta de X esta semana el texto que lleva como nombre Clarín: la gran estafa argentina. Una acción que se sumó a los dardos constantes contra la firma y ciertos periodistas que lanzaron los usuarios digitales que tienen afinidad con la administración Milei.

Un colaborador del Presidente prometió “ir a fondo” para evitar la constitución “de un monopolio”. Palabras que por el momento no tendrán correlato con la realidad ya que en La Libertad Avanza no planean ingresar en una batalla total contra el multimedio. Es más: no analizan derogar el decreto 267/2015 de Mauricio Macri que suspendía la Ley de Medios del kirchnerismo. Una normativa que obligaba al Grupo a desprenderse de licencias y a elegir entre brindar el servicio de cable o tener un canal de televisión abierta, entre otras cuestiones.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

No obstante, lo que sí figura en el escenario son los movimientos desde el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), cuyo interventor es Juan Martín Ozores, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que está al mando de Darío Genua, y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) para revisar y frenar la operación, como ya advirtieron miembros del oficialismo.

En concreto, como reconocen fuentes libertarias ante PERFIL, ya hay avances e intercambio de información entre el Enacom y la CNDC y habrá un dictamen que verá la luz en 90 días. El trámite de revisión de la compra está en el área de Licencias del Enacom, que analiza precisamente licencias, registros y operaciones. Es el área que emitirá un documento sobre la validez de la compra que hizo Clarín.

Después, aparece la intervención del área de autorizaciones TIC, a cargo de la evaluación del uso del espectro radioeléctrico, y si existen excesos o no de los límites que marca la normativa. A partir de ese momento, se da intervención al área de Desarrollo de la Competencia de Enacom, quien eleva un informe a la CNDC. Se estima que habrá un documento sobre los mercados que se concentran con la fusión Telefónica - Telecom.

La CNDC, con los informes en mano, tomará decisiones y determinará los pasos a seguir. También, figurará en el escenario la Dirección de Jurídicos del Enacom, a cargo de la revisión de los informes y con el objetivo de decir si la operación en estudio cumple o no con la normativa en vigencia.

Hay más: puede aparecer la intervención de las áreas de Control y Fiscalización de Enacom, cuyas miradas se concentran en saber si los registros de la empresa que se desprende de un activo están en orden y no adeudan aranceles.

Son múltiples pasos que estarán a cargo de dos funcionarios que responden políticamente a Santiago Caputo, el influyente asesor presidencial y una de las patas del triángulo de hierro que controla el poder del Gobierno, como lo ha dicho el Presidente en reiteradas ocasiones.

En el caso de Genua, es licenciado en Administración de Empresas, fundador de OpenAgro (una compañía a cargo de fideicomisos), fue jefe de Gabinete del Enacom hasta el año pasado y tiene experiencia en la función pública: fue parte del directorio de Telecom Argentina como representante del Estado entre 2015 y 2018.

En el caso de Ozores, tiene dos décadas de trayectoria en el mundo de las telecomunicaciones, en firmas internacionales como Strata Analytics Group, World Media Consulting y fue consultor de Telecom entre 2013 y 2016, entre otros empleos como analista de ventas indirectas de Movicom entre 1996 y 1997.