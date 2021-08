Cómo sigue la tensión entre los Moyano, Cristóbal López y el Gobierno por OCA

El 1 de septiembre, finalmente, la empresa Clear no va a tomar posesión del correo privado OCA. Se trata de la compañía fundada por Cristóbal López hace tres décadas, conformada desde Clear Petroleum y Clear Urbana. El empresario de los combustibles, el juego y la comunicación se fue en 2011 a título personal, pero sus hijos quedaron en el directorio.

Cabe recordar que en abril de 2019 el Juzgado Civil y Comercial 10 de Lomas de Zamora, a cargo de Pablo Tejada, decretó la quiebra del correo privado, a raíz de una deuda millonaria con la AFIP. A partir de allí, comenzó un proceso de remate del que salió como adjudicataria la compañía Clear.

Por otra parte, el representante de Camioneros en el correo, Rodrigo Condorí, habría dejado la administración hace un mes, por diferencias políticas entre los Moyano y el Gobierno Nacional. Según un comunicado al que tuvo acceso PERFIL, desde el sindicato liderado por Hugo y Pablo Moyano se manifestó a los empleados de OCA que “Clear no asumirá”, que están “trabajando en el proceso” y que “Se le va a pedir al juzgado una prórroga de 30 días para barajar alternativas, y así lograr concretar el proceso de continuidad de la empresa”.

Clear no tiene suficientes fondos

Fuentes irrefutables a las que este medio tuvo acceso explicaron que “el próximo miércoles 1 de septiembre es la fecha establecida por el magistrado para que la empresa fundada por López asuma el mando del correo. Sin embargo, esta semana habrían negado su continuidad”. Los dos gremios que nuclean a los trabajadores emitieron comunicados asegurando que Clear pedirá una prórroga.

“Entre el lunes y el martes próximo, los representantes de Clear estarían presentando un pedido en el Juzgado para extender el plazo de asunción a 45 días. Quedará en decisión del juez si hace lugar a este pedido o no. La realidad es que por más que asuman o no el día primero, va a haber un tiempo de transición en el cual la situación va a ser similar a la actual, es decir, no va a ocurrir nada milagrosamente apenas asuman”, expresó en documento emitido por Daniel Palladino, secretario general de la Asociación de Empleados de Correos Privados (AECPRA).

La causa por la que no asumen sería que no tienen el dinero suficiente para invertir, reestructurar y poner a funcionar OCA. “Nunca les dio el target. No están en condiciones de asumir sin ayuda política. La funcionalidad completa del correo deja una pérdida neta de más de 300 millones mensuales. Tendría que tener un respaldo económico hasta que comience a funcionar la cadena de valor. Ni hablar de comprar camionetas y distintos equipamientos necesarios”, dijo a este medio una alta fuente vinculada a OCA.

Cabe recordar que el propio juez de la causa, cuando desestimó la primera propuesta del grupo patagónico, resaltó “que no ofrecían garantía suficiente para respaldar la financiación ofrecida".

En esta línea, fuentes bien informadas indicaron que “hubo una pelea fuerte entre Cafiero y Cristóbal López, en el que este último le recriminó la falta de apoyo político para hacerse cargo de OCA”.

Al consultarse a la empresa petrolera, desde la misma manifestaron que “aún” no tienen nada para decir”.

Camioneros se fue de OCA

Facundo Moyano rompió con el Frente de Todos y abandonó su banca en Diputados. La familia Moyano “quedó molesta al no poder poner su gente en las listas”. A lo que se sumó el enojo personal del ex legislador peronista por el poco apoyo a sus proyectos de ley en los diez años que estuvo en la Cámara Baja.

El gremio, al que está afiliado el 90% de empleados de OCA, es representado por Rodrigo Condorí, abogado de extrema confianza de Hugo y Pablo Moyano. Una alta fuente vinculada al correo manifestó a PERFIL, que desde Camioneros habían abandonado la administración hace un mes. Donde aún continúa el letrado es en el Comité Judicial y de allí no se puede retirar hasta que se cierre la causa.

Fuentes consultadas, señalaron que el conflicto con el Gobierno precipitó todo.

Crónica de las licitaciones por OCA

El Grupo Campici, dueño de Escudo Seguros y ex sponsor de Independiente, ofertó de u$s 5 millones. Sin embargo, Pablo Tejada, juez Civil y Comercial de Lomas de Zamora, rechazó la oferta y llamó a remate.

En un primer momento, los liquidadores judiciales habían tasado al correo en 37 millones de dólares. La primera subasta fue por 36,1 millones de dólares, es decir, un monto similar a la tasación. Esta cifra se componía de u$s 18,5 millones fijos para deudas, y u$s 17,6 millones a modo de componente de precio sobre el que se realizaría la licitación.

Clear fue el único de los cinco interesados en el correo privado que había cumplido con todos los requisitos legales. Entonces, el magistrado decidió cancelar el remate. "Llegar al trámite de subasta resultaría un formalismo procesal que atentaría contra la propia finalidad del trámite, por lo que corresponde, en esta oportunidad, dejarlo sin efecto", sostuvo Tejada en septiembre de 2020.

En octubre, el grupo patagónico ofertó 18,5 millones de dólares y cancelar el resto del precio en 36 cuotas fijas de 28,12 millones de dólares. La oferta fue rechazada. El juez avanzó en una segunda subasta y les dio la opción de hacer una mejor propuesta.

Entonces la empresa petrolera, sumado a los u$s 18,5 millones fijos, propuso u$s 6,78 millones. Es decir, una prima de u$s 1,5 millón sobre los u$s 5,28 millones que el juez fijó como base para la segunda licitación. Como garantía, el 23 de octubre depositó 440,88 millones de dólares. Finalmente, el juez Pablo Tejada habilitó a Clear a participar en la gestión administrativa pero no a tomar decisiones. El plazo para que la compañía, en donde aún continúan los hijos de Cristóbal López, se haga cargo de OCA es el 1 de septiembre de 2021.

Sin embargo, las tensiones entre los Moyano, Cristóbal López y el Gobierno parecen recrudecer, y el correo de la eterna discordia continúa sin estabilizar una conducción estratégica.

