Provienen de carreras y campos académicos diferentes, pero tienen algo en común: van en una lista de candidatos por primera vez en las próximas elecciones legislativas 2021. Pasaron de la ciencia a la política y serán parte de la campaña de la oposición dentro de Juntos por el Cambio. Se trata de los “candidatos académicos”.

Facundo Manes

El caso más resonante es el de Facundo Manes. El neurocientífico se convirtió en el elegido de la UCR, y encabezará la lista en Provincia de Buenos Aires en las PASO contra Diego “el Colo” Santilli, para definir las internas de Juntos.

Danya Tavela

Bajo el ala de Manes se encuentran otras dos candidatas que dan ese paso de la academia a la contienda electoral. Danya Tavela, vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste (UNNOBA), acompañará en segundo lugar en la lista. “El paso de la vida académica a la política para mi fue un paso en estos momentos muy natural e imprescindible por la crisis que está viviendo la educación”, comentó Tavela a PERFIL.

Y agregó: “Quienes participamos en la Universidad siempre, de alguna manera, estamos vinculados a la política, porque en la universidad se forma la ciudadanía, se forma la masa crítica y eso nos obliga a tener siempre un pensamiento desarrollado e involucrado con las realidades políticas que se viven en el país.”

Elsa Llenderrozas

En sexto lugar en la lista de Facundo Manes se encuentra Elsa Llenderrozas, directora de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. La politóloga radical es la primera vez que incursiona en la política de las urnas aunque es la segunda vez que le ofrecen ser candidata a diputada nacional. En ese momento, a pesar de saber que podría ser su única oportunidad, decidió continuar con su tarea en la facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Esta vez, no lo dudó. La aparición de Manes y el apoyo del radicalismo bonaerense, donde militó desde chica, hizo que se decidiera a dar ese paso. “Me siento identificada y comparto muchas de sus preocupaciones, motivaciones e ideas. Tengo una mirada similar de los desafíos y de las transformaciones que hacen falta y trataré de aportar en esa dirección”, explicó Llenderrozas a PERFIL.

“Pasar de la vida académica a la política electoral es un gran desafío, es un poco salir de la zona de confort. Desde joven participé en la política y en la universidad también se vive en cierta forma un clima electoral, porque mi cargo es elegido por los claustros de profesores, graduados y estudiantes. Pero ser precandidata en las elecciones nacionales es otra cosa, es salir a la calle y escuchar las necesidades de la gente, sus demandas, palpás el humor social”, continuó Llenderrozas.

Sabrina Ajmechet

Llenderrozas no es la única proveniente de la carrera de Ciencia Política de la UBA. Sabrina Ajmechet, docente de Pensamiento Político Argentino de la carrera, va en séptimo lugar en la lista de María Eugenia Vidal en Ciudad de Buenos Aires.

Ajmechet tiene el respaldo de Patricia Bullrich dentro del espacio. La politóloga e historiadora desde hace tiempo analiza la política y cada vez más de cerca en su rol como vicepresidenta del Club Político Argentino. La política le interesó siempre pero el tema de la suspensión de clases del año pasado la motivó a dedicarse de lleno.

“Creo que estamos acostumbrados a que los gobiernos no nos mejoren la vida, pero hace un año con las escuelas cerradas dije con los chicos no, con el futuro de nuestros hijos no. Ahí me convencí de que tenía que dedicar mi tiempo, mis ganas y mis capacidades en tratar de revertir esta situación”, dijo Ajmechet a PERFIL.

Sandra Pitta

Sandra Pitta, biotecnóloga e investigadora del CONICET, ingresó al terreno público prepandemia. En 2019 formó parte de una solicitada por parte de académicos, científicos e intelectuales en apoyo a la reelección de Mauricio Macri. Durante el último tiempo fue la voz cantante de críticas al oficialismo por el manejo de las vacunas contra el COVID-19. Sin embargo, Ricardo López Murphy la convenció de incorporarla en su espacio y va en segundo lugar en la lista del "bulldog".

“Desde el punto de vista personal obviamente un desafío muy grande porque nunca hice política partidaria, nunca me presenté a ningún cargo, de mucha introspección, de evaluar cómo iba a cambiar mi vida, porque cambia radicalmente, pasás a ser una persona casi no conocida, pero a pesar de todo lo que pasó en el 2019, yo no soy una cara tan conocida como lo puede ser un político, y eso hay que planteárselo más que yo soy bajo perfil. Esa parte fue complicada”, explicó Sandra Pitta a PERFIL.

Y continuó: “En realidad hace mucho que hago política, no política partidaria. Pero sí pensar en políticas de estado o pensar que políticas se podría implementar para mejorar la ciencia, para que la ciencia se convierta realmente en un factor de desarrollo real no ficticio en argentina. En mi área académica también tenía actividad política, también estaba preocupada por cómo se manejaba el CONICET, por cómo se manejaba la ciencia en Argentina y estaba buscando soluciones que al final me di cuenta tenía que venir desde lo político. Si bien fui delegada gremial durante seis años, pero era un trabajo más de base, era un trabajo que me preparó para lo que estoy ahora. Entonces desde ese punto de vista yo creo que fue una transición casi natural”.

Y completó: “Si uno tiene una preocupación por el área donde trabaja, por lo que uno hace para tratar de mejorarlo, tarde o temprano tiene que mirar hacia la política para ver cómo se puede solucionar. Lo que me motivó fue ver que había un enorme potencial en el mundo científico argentino. Ver todo ese potencial sin concretar, me dio mucha frustración. Si eso se puede encaminar bienpuede ser fundamental para un país”.

