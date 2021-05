Sandra Pitta defendió la vacunación de Macri en Miami: "Piensa en el prójimo"

La vacunación del expresidente Mauricio Macri en Miami, Estados Unidos, generó varias críticas del lado del oficialismo, pero también hubo apoyo en su espacio político. La científica del Conicet, Sandra Pitta, se sumó a ese respaldo y afirmó que los vacunados en el exterior "piensan en el prójimo".

"Una cosa es decir que uno no se vacuna en el exterior porque le teme a esas vacunas, no cree en ellas o no quiere. Otra es decir que no lo hace porque piensan todos los que no se vacunan en Argentina. Esto último es algo muy tonto", expresó la investigadora que suele ser muy crítica con el gobierno del Frente de Todos.

En esa línea, manifestó: "El problema de la pandemia es mundial. No solo argentino. No hagan de esto una competencia o no se transformen en sufridas Madres Teresas. Es al revés. No vacunarse, teniendo la posibilidad en un país donde sobran las vacunas, es dañar".

"Cada persona que se vacune en un país donde se respeten los grupos prioritarios, y estén vacunados todos los que están en riesgo, es una persona que piensa en el prójimo", afirmó Sandra Pitta en un hilo desde su cuenta de la red social Twitter.

Asimismo, comentó: "Una cosa es tomar el lugar que a uno no le corresponde en un país que por desidia no tiene vacunas. Otra es rechazar una vacuna en un lugar donde sobran. Esto último es no entender que el esfuerzo es de todos".

Por último, dejó una llamativa crítica a la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal: "Todo esto no implica que no valoro la gestión de Vidal en provincia de BA. La valoro mucho. Pero hay q decir las cosas como son. En esto, está muy equivocada".

El cuestionamiento llama la atención ya que Vidal fue una de las dirigentes de Juntos por el Cambio que salió a defender la vacunación de Macri en Miami: "Veo mucho interés, desde que Mauricio dejó el poder, en lo que hace. Si viaja o no viaja, si se vacuna o no se vacuna".

"No tiene responsabilidad pública, no es funcionario del Gobierno y se dio la vacuna en un país donde sobran las vacunas, no se la dio en Argentina donde faltan. Me parece muy bien no vacunarse en Argentina. Yo no me di la vacuna. No viajé, digamos. No voy a viajar", contó entrevistada por América TV.

Y concluyó: "Si hay un viaje de trabajo y en ese viaje está la posibilidad de vacunarse, en un país donde hoy están ofreciéndolas en todas partes, a mí eso no me parece mal. Él prometió que hasta que el último argentino en riesgo no se vacunara, él no se iba a vacunar. Pero no se vacunó en Argentina, no le quitó la vacuna a nadie".

