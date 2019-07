Luis Arias denunció: "Ningún gobierno como éste intervino tanto en el Poder Judicial"

Luis Arias, exjuez Contencioso Administrativo de La Plata y precandidato a intendente de La Plata por el Frente de Todos, opinó sobre el cruce entre la gobernadora María Eugenia Vidal y el presidente de la Corte bonaerense, Eduardo de Lázzari, por las denuncias de "causas armadas" en la Provincia. "Me alegra mucho que cualquier miembro del Poder Judicial saque a la luz este tipo de situaciones, que no son de ahora y no me sorprenden en absoluto", expresó el exmagistrado.

En diálogo con radio La Red, advirtió que "en la Provincia de Buenos Aires los medios nacionales no ponen el ojo, porque para el porteño parece que vivimos en África y son cosas gravísimas. Tanto se habla de los espías, pero aquí cualquier fiscal te arma una causa, interviene el teléfono y vos ni te enteras".

"Coincido con De Lázzari, además es necesario abrir el debate. Lógicamente cuando quieren estigmatizar a alguien lo hacen, una vez que te cuelgan el San Benito es difícil defenderte. Lo que pasa que ningún gobierno como éste intervino tanto en el Poder Judicial. Yo frené el aumento de tarifas denunciando el negociado de María Eugenia Vidal y Pagan o, que se quedó con las cuatro distribuidoras eléctricas bonaerenses, pero también con Daniel Scioli había frenado otro aumento por la mismas razones. No tengo segundas intenciones", agregó.

De Lazzari advirtió sobre los "vicios" de la Justicia Federal que estaban trasladándose a la Justicia bonaerense. "Estoy hablando de causas armadas artificialmente, de abusos de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas y que llevan a un panorama sinceramente deplorable, en donde actúan influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas, con ciertas complicidades de algunos magistrados", expresó. En tanto, Vidal le exigió que denuncie ante la Justicia sus dichos.

Arias también denunció una "vinculación de los jueces con la Policía Bonaerense (que) es tremenda. En la inundación de La Plata salieron muchas irregularidades, se ve que la Policía Bonaerense, en complicidad con el Poder Judicial, sigue usando las mismas prácticas que en la dictadura militar, ejemplo cambiarles la causa de muerte, enterraron personas con identidad cambiada, pasó con Luciano Arruga".

"Los fiscales tienen un cuaderno de pruebas que no muestran hasta que la causa se eleva a juicio; pero si no te comprueban nada, vos nunca te enteraste que te intervinieron el teléfono. Hay muchas causas armadas al solo efecto de intervenir las comunicaciones, aunque saben que no van a llegar nunca a juicio, sirven para espiarte nada más", aseguró Arias.

Arias fue destituido de su cargo como juez luego de que nueve de los once integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense votaran en favor por los cargos de "abuso de autoridad, prevaricato, desborde competencial e interferencia de otro proceso”, tras la intervención del magistrado en la causa por la inundación en la capital bonaerense del año 2013. Hoy es precandidato a intendente de La Plata en el Frente de Todos donde compite dentro de la interna con Federico Martelli, Gullermo Escudero, Victoria Tolosa Paz y Florencia Saintout, el espacio opositor al actual jede comunal de Cambiemos Julio Garro. "Nuestro compañero Luis Arias. Un juez justo", publicó el dirigente social Juan Grabois en su cuenta de Twitter en apoyo a la candidatura.

