Luis Juez amenazó a una joven que le dijo “garca” y fue denunciado

“Ah mira, salieron a pasear los garcas”, le dijo una joven al cruzarse con Luis Juez en el centro de la Ciudad de Córdoba. Lejos de mantener la calma, el senador decidió seguirla en su auto desde donde la insultó y la intimidó, por lo que fue denunciado por amenazas.

El hecho ocurrió el martes 22 de noviembre en el centro de la ciudad de Córdoba cuando una joven caminaba por la calle, vio al senador y le dijo “Ah mira, salieron a pasear los garcas”. Según consta en la denuncia por la que ya se le dio intervención la fiscalía, inmediatamente, Luis Juez la siguió en su auto dando la vuelta manzana hasta que frenó frente a ella y le gritó “la próxima vez que me faltes el respeto te voy a romper la cara papuda”.

Ante la reacción de Juez, la joven decidió hacer la denuncia caratulada por amenazas motivo por el que se abrió una causa que está bajo secreto de sumario. Esto sucedió en la ciudad de Córdoba en las inmediaciones de la oficina que el senador de Juntos por el Cambio tiene allí.

"Es mentira, esa piba es una militante K que empezó a insultarme, eso es todo", dijo el legislador ante la consulta de PERFIL. Y agregó: "Puras mentiras, que me importa lo que me diga ella o cualquier otra persona. Hace 40 años que hago política mira si me va a afectar que alguien me insulte por lo que pienso o defiendo".

El senador planea volver este jueves a Buenos Aires para denunciar a Cristina Kirchner por “desobediencia a la autoridad” por no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que había ordenado su asunción en el Consejo de la Magistratura.

El PRO presentó un amparo para pelear la designación de Juez y frenar la de Doñate

El legislador nacional reparte sus horas entre el Congreso y el territorio cordobés ya que busca competir como candidato a gobernador por Juntos por el Cambio, elección que lo lleva a una disputa interna con Rodrigo de Loredo, quien también quiere pelear por la gobernación. Hasta ahora se habían mantenido unidos y sin diferencias, pero la pelea electoral los empieza a enfrentar.

RA/fl