Luis Juez dijo que votará en contra del Presupuesto y rechazó la interna en JxC: "Debería primar la cordura"

Juntos por el Cambio vive días convulsionados tras la pelea entre Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete de la Ciudad Felipe Miguel. Son pocos los dirigentes que se animan a opinar del tema pero Luis Juez, senador nacional por Córdoba, consideró que "debe primar la cordura", rechazando así los cruces internos. A su vez, adelantó que votará en contra del Presupuesto 2023 independientemente de lo que haga su bloque.

El político fue consultado por la interna durante una entrevista con María Laura Santillán en CNN Radio AM 950, donde llamó a la reflexión a los sectores en pugna al decir que "deberíamos entender que esa mecánica no conduce a ningún lado, sólo genera desconfianza". Fue luego de una semana que arrancó con un video en el que la presidenta de su partido, Bullrich, aparece amenazando a Miguel con la frase "la próxima te rompo la cara".

Las frases más resonantes de los políticos en lo que va de 2022

"Esperemos que los protagonistas recuperen la paz. Estamos tratando de construir una relación sólida con todos los actores en Córdoba, en esto estoy concentrado. Hay que llevar a la práctica la unión de la oposición", dijo Juez.

El dirigente, además, señaló que si bien no le gusta opinar sobre discusiones de las que no es parte, "es necesario que entendamos que no son momentos de confrontación interna porque la gente la está pasando muy mal".

"No son momentos de confrontación": la frase de Juez sobre la pelea en JxC.

Segundos después, Santillán le preguntó cómo cree que impacta en los votantes la pelea interna en Juntos por el Cambio. Respondió que a su criterio "afecta la mirada que la gente tiene de nosotros para que resolvamos los problemas que no resuelve el peronismo. Hay una poquísima cuota de esperanza y si nosotros la despedazamos no queda nada".

En contra del Presupuesto

Tras la aprobación en la Cámara de Diputados, el Frente de Todos impulsa ahora que el proyecto denominado "ley de leyes" pase por el Senado. El texto ya ingresó a esa cámara y es tratado en Comisión a la espera de que en dos semanas baje al recinto para finalmente convertirse en ley.

El PRO intenta poner paños fríos luego del cruce entre Bullrich y Miguel

Al respecto de eso, Luis Juez anticipó que votará en contra más allá de la postura que adopte su propio bloque.

"Voy a votar en contra, no se mi bloque. Soy claro, no voy a darle instrumentos al Gobierno para mentirle a la gente. Tengo que volver a mi provincia y explicar lo que hago, y no veo que el Presupuesto refleje la necesidad de solucionar los problemas que tiene la gente", dijo Juez.

En esa línea, consideró que el Presupuesto 2023 es "mentiroso" ya que "tiene un dibujo de los números porque dice que el año que viene la inflación será del 60% cuando hoy estamos por superar el 100%". Y opinó: "Es medio como tomarle el pelo a la gente, claramente un gran dibujo que en dos semanas intentará tener como ley el Gobierno".

AS/fl