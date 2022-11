Mauricio Macri convocó un encuentro para el próximo martes con el objetivo de bajar los decibeles en la interna del PRO, luego de que la semana política estuviera atravesada por la disputa entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

El encuentro será en las oficinas que el expresidente tiene en el barrio porteño de Olivos y en medio de los roces entre la titular del PRO y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mientras ambos recorrer la carrera por llegar a la Casa Rosada.

En un gesto de marcado simbolismo por lo que indica de liderazgo, Macri llamó a un "cese al fuego" político a los dos referentes y también a otros integrantes de la mesa chica amarilla, entre los que estarán el jefe del bloque de Diputados, Cristian Ritondo, Diego Santilli y el jefe del bloque del Senado, Humberto Schiavoni.

"Tenemos que convencer a los jóvenes de que el cambio viene en serio y hay que fortalecer las ideas y los proyectos. Y bueno, los conflictos son lógicos entre los seres humanos, pero a esta crisis tenemos que superarla entre todos", había dicho el ex Jefe de Estado esta semana tratando de diluir la interna.

Bullrich y Larreta en tiempos de paz.

La interna entre Bullrich y Rodríguez Larreta

La crisis de larga data entre Bullrich y Larreta ya había tenido un episodio el fin de semana cuando la exministra de Seguridad le había manifestado al alcalde su descontento por apoyar al senador radical Martín Lousteau en la candidatura para ocupar su lugar en la Ciudad de Buenos Aires.

Posteriormente se conoció el video donde Bullrich amenaza al jefe de Gabinete, Felipe Miguel, con "romperle la cara". El acto final fue la revelación del por qué de la pelea, insinuando que la relación cambió cuando Larreta supo que ella se postularía para las presidenciales.

"No hay manera de que me enganche en peleas internas. Nunca. No creo en la violencia, en la agresión ni en la grieta", expresó fiel a su estilo el Jefe de Gobierno. Los conductores de A Dos Voces le consultaron si no era Mahatma Gandhi, ironizando sobre su estilo anti belicoso.

Sin embargo, no es el único frente de disputa. El apoyo de Larreta al radical Lousteu fue equilibrado por el deseo de Bullrich de que sea Jorge Macri, paradójicamente ministro porteño, quien ocupe el lugar de Larreta.

La sorpresa de Miguel ante el aviso de Patricia Bullrich: "Conmigo no se jode", le dijo.

Detrás de ese apoyo también está Cristian Ritondo, precandidato a gobernador de Buenos Aires que quiere enfrentarse con el diputado Diego Santilli, hombre de confianza de Rodríguez Larreta.

Observando con detenimiento todos los movimientos internos está Mauricio Macri, quien continúa con su rol ambiguo de cara al 2023. ¿Se presentará por un segundo mandato?. "Si vos publicas un libro y salís a recorrer el Conurbano... todo indica que Macri tiene voluntad de ser candidato", consideró su ex compañero de fórmula en 2019, Miguel Pichetto.