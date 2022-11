"La próxima te rompo la cara, conmigo no se jode". El fuerte mensaje le lanzó Patricia Bullrich, presidenta del PRO, a Felipe Miguel, jefe de Gabinete porteño, durante el acto del lanzamiento del libro de Mauricio Macri (Para Qué) entró de lleno al "anti-top de frases célebres" que los políticos argentinos dijeron este año.

Argentina tiene una larga tradición en este tipo de expresiones, de las cuales muchas van a parar a la vitrina de la cultura popular argenta. Algunas como el “Tenemos que dejar de robar por lo menos dos años” de Luis Barrionuevo, el "Me quiero ir" de Hernán Lorenzino o “El que depositó dólares recibirá dólares" de Eduardo Duhalde, por ejemplo, podrían sumarse a las que fueron pronunciadas en lo que va de 2022.

Jaime Duran Barba sobre los dichos de Patricia Bullrich a Felipe Miguel: "Tal vez gana si se candidatea para la UOCRA"

En el caso de la frase mencionada al inicio, vale recordar que a la ex ministra de Seguridad del macrismo no le gustó nada que uno de los hombres más cercanos del alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, hubiera dicho sobre ella que había sido "funcional al kirchnerismo" con sus declaraciones. "No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara. Conmigo no se jode, te lo aviso", le dijo cuando Miguel se acercó para abrazarla.

Otra frase muy criticada en lo que va del año fue la afirmación del ex presidente Macri en España, junto al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. "La sociedad argentina debe ser la más fracasada de los últimos 70 años". ¿El contexto? El ex mandatario había sido invitado a una reunión en la Fundación Internacional para la Libertad y renovó sus críticas al peronismo de cara a las elecciones del próximo año.

El ex presidente Mauricio Macri.

Por otro lado, otro de los temas en los que se metió en la política este año fue en Gran Hermano. Walter "el Alfa" Santiago, uno de los participantes del reality, aseguró que conocía a Alberto Fernández desde hacía varios años y que éste lo había "coimeado" varias veces. Entre la defensa del presidente y su vocera, Gabriela Cerruti, y las críticas de la oposición, una de las más sonadas fue la del senador cordobés Luis Juez: "La política está en Gran Hermano, discutiendo boludeces", sentenció.

Las críticas y solicitudes al jefe de Estado son moneda corriente durante su gestión, y no vienen solamente de la oposición sino que también están presentes en el Frente de Todos. "El que trajo al borracho, que se lo lleve”, exclamó Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, ante el panel de periodistas de Animales Sueltos. Se trató de una analogía con las "jineteadas en el campo" y antes de decirlo aclaró que era "sin faltarle el respeto".

Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Durante el acto por los 100 años de la fundación de YPF, Cristina Fernández de Kirchner le dijo a su compañero de fórmula: “Te dije la otra vez que vos tenías la lapicera, lo que te pido es que la uses", lo que quedó resonando en un "Te pido que uses la lapicera" con los que "tienen que darle cosas al país”.

En tanto, otra de las muy recordadas frases de la vicepresidenta durante este año también se dio durante un acto en el Cine Teatro Municipal de la ciudad de El Calafate. En la coyuntura todavía estaban frescas las renuncias de Matías Kulfas (Producción) y Martín Guzmán (Economía) y la ex presidenta aseguró: "No voy a revolear ningún ministro, quédense muy tranquilos".

Cristina Kirchner durante el acto en El Calafate.

Por el lado del presidente, su frase “Cuando alguien estornuda en Moscú, un argentino se resfría”, para retratar la fragilidad de la economía argentina con respecto al mundo se volvió tendencia en Twitter este año. Pero el dicho que mayor rechazo tuvo ocurrió cuando, durante una entrevista, fue consultado por la Causa Vialidad tras el pedido de condena a la vicepresidenta. "(Alberto) Nisman se suicidó, espero que no haga algo así el fiscal (Diego) Luciani". Inmediatamente se encendió la polémica.

El Congreso de la Nación, ámbito de debate, también fue una usina de este tipo de dichos. Del a qué hora voy a trabajar, me voy a ver a "No les puedo decir Boca”, de Carlos Heller al "Gracias, diputada" irónico de Cecilia Moreau a Javier Milei por la discusión sobre el lenguaje inclusivo también estuvo la explicación de Margarita Stolbizer por su ausencia en el Presupuesto 2023: “Corría el riesgo de que me cayera dormida sobre la banca”.

José Luis Espert, "ofendido" con Javier Milei: "No me quedo cagado de sueño en Diputados para boludear"

El diputado libertario también dejó varias definiciones, fiel a su estilo, a lo largo del año. La crítica a Rodríguez Larreta al decirle que "es un fideo de baja calidad, porque le falta huevo" y su escatológica advertencia a la casta, "Que compren antidiarreicos porque no saben cómo va a subir el precio con todos los políticos cagados", fueron algunos ejemplos.

Por último, sin ser un personaje de la política local, pero con una serie de observaciones sobre Argentina, la religiosa Sor Lucía Caram también dejó una dura frase tan criticada como comentada. en un reportaje, contra Alberto Fernández. "Voy a decir una cosa que no tendría que decir una monja, el presidente argentino es un real pelotudo".