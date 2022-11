Las recurrentes ausencias y faltas en las votaciones del diputado Javier Milei siguen generando polémica entre sus colegas. Esta vez fue José Luis Espert quien se refirió a la última votación en el Presupuesto y le espetó no haber estado en su banca cuando se votó la creación del impuesto aeroportuario.

De acuerdo a los datos oficiales de la Cámara de Diputados, en un total de 66 votaciones el economista libertario tuvo 5 votos afirmativos, 20 negativos y 41 ausencias, un récord negativo que quedó expuesto en su retirada de la última semana durante la discusión del Presupuesto y específicamente en el artículo que avalaba un nuevo arancel para los pasajes de avión.

"Los que nos quedamos sin dormir lo hicimos para tratar de evitar que las cosas no sean peores para la gente, no para robar y todas esas palabras", dijo Espert sobre los dichos posteriores de Milei, que en su habitual speech, atacó a la "casta" política. "Eso me ofende", reconoció en diálogo radial con AM 1110 La Once Diez.

"Yo no me quedo cagado de sueño con otro centenar de diputados para boludear, sino para que a la gente no le rompan el traste con los impuestos”, continuó en la misma línea.

"Yo me quedé a discutir hasta las cuatro de la mañana un proyecto que tiene suba de impuesto para que no surja. Los que nos quedamos logramos otras cosas. Si bien fracasamos en este intento de no subir las tasas aeroportuarias, evitamos que el Ejecutivo pudiera prorrogar sus facultades para seguir fijando retenciones y que no se violentara la Constitución haciendo que los jueces paguen ganancias, por más que a mí no me guste, pero la Constitución es la Constitución”, sostuvo.

Más allá de no cargar las culpas sobre su ex aliado por la derrota en la votación del impuesto aeroportuario que se aprobó por un voto, el diputado de Avanza Libertad pidió compromiso: "Le doy la razón al que tiene una visión crítica. Si vos construís tu carrera diciendo que no querés suba de impuestos, hay que estar siempre sentado en la banca discutiendo aquello que le dio sentido a la candidatura de uno. Pero cada uno es dueño de su vida", cerró.

Qué dijo Espert sobre la posibilidad de suspender las PASO

"Es un proyecto que rechazo. No puede ser que la sustancia de la democracia, que es un proceso electoral, se menee en función de las necesidades electorales del oficialismo o la oposición de turno", criticó Espert sobre la posibilidad que impulsa la mayor parte del oficialismo de quitar las primarias en 2023.

"Me voy a oponer de la manera más efectiva que se pueda: no dando quórum o sentándome y diciendo por qué rechazo ese proyecto. La gente pide otra cosa, de sus problemas tremendos y no que la política le siga hablando a la política", concluyó.

