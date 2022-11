Jaime Durán Barba se metió de lleno en la polémica que por estas horas enfrenta a Patricia Bullrich y Felipe Miguel. El asesor político ecuatoriano habló con María Laura Santillán en La mañana de CNN por CNN Radio y fue crítico de la actitud de la presidenta del PRO.

"No me parece que es lo propio de la democracia pelearse de esa manera y querer romperle la cara al otro. Tal vez se exaltó Patricia porque es una mujer muy valiosa que hizo una gran carrera como ministra de Seguridad y está compitiendo por su candidatura, pero estos exabruptos no ayudan y no creo que la ayuden a conseguir votos en el sector del PRO", comenzó el consultor de política.

Irónico, lanzó: "Tal vez sí candidatea para la UOCRA podría estar bien, pero en el PRO no está bien visto esto".

Sobre el incidente, Durán Barba contó que se quedó sorprendido: "A Patricia la conozco mucho, la he tratado mucho. Es una mujer preparada e inteligente, pero bueno, a veces a alguien se le va la tecla".

"El problema con esto y con las posturas radicales de algunos miembros de la oposición es que todo eso está abonando el camino para (Javier) Milei. La gente va a pensar que si los de la oposición son también tan locos como los del Gobierno, hay que buscar una tercera salida y eso es muy malo para el país. Pienso que hay que llegar a una sensatez entre los dirigentes de la oposición para ofrecer una salida del país que tenga optimismo, que tenga futuro, que no sea 'ellos se matan todo el tiempo y nosotros también'", agregó el gurú político, quien también, sin nombrarlo, se refirió a las críticas de Facundo Manes a Macri.

Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Felipe Miguel: "La próxima te rompo la cara"

Respecto a los votantes del Frente de Todos, analizó: "El electorado de Cristina (Kirchner) está acostumbrado a que Alberto (Fernández) la insulte con barbaridad y que después sea candidato a presidente, que todos ellos se vivan insultando, atacando y que después se hacen amigos, porque es su estilo. Así son".

Por el contrario, opinó sobre los electores de Juntos por el Cambio: "Son más coherentes, quieren que sus líderes no sean locos. Discrepar está muy bien, pero agredirse salvajemente no está bien".

Elecciones en Brasil

Lejos de mostrarse en contra de Lula da Silva, Jaime Durán Barba señaló que "Jair Bolsonaro tiene una muy mala posición en el mundo", así como también remarcó que "atentó mucho contra la vida de la Amazonia".

Para él, el mundo ya se pronunció a favor del líder del Partido de los Trabajadores, ya que "uno de los primeros en felicitarlo fue Joe Biden", presidente de los Estados Unidos.

A su vez, hizo un paralelismo entre las elecciones del pasado domingo en Brasil y las elecciones en Argentina en 2015: "Que Bolsonaro no reconozca la derrota me recuerda cuando CFK no le quiso entregar el poder el Macri".

Por último, espetó que "Lula es pobre comparado a la mayoría de los dirigentes sindicales kirchneristas" y que el "kirchnerismo "intenta apropiarse de un triunfo que no es suyo", refiriéndose a las felicitaciones de Cristina a Lula vía Twitter, como así también el desembarco de Fernández en Brasil para reunirse con Lula.

JP / MCP