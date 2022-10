Jaime Duran Barba realizó una crítica y análisis de la actualidad del oficialismo. Entre otras cosas, mencionó que "el kirchnerismo no acaba de entender cuándo es Gobierno y cuándo es oposición", por lo que "sigue agitando al país aunque ahora es Gobierno".

"Si no hacen nada va a terminar todo en un estallido social de dimensiones inauditas", advirtió el asesor político en una entrevista con Radio Rivadavia y agregó que "deberían tomarse en serio que hay una inflación descomunal y una situación de angustia terrible en la gente".

Jaime Durán Barba: "Al atentado de Cristina Kirchner le dieron más importancia de la que se debía"

"No puede ser que incrementen algo que en mi criterio linda con la traición a la patria, que es apoyar un grupo que quiere dividir al país y tomar varias provincias para convertirlas en un Estado extranjero. Un grupo que quema banderas argentinas, ataca iglesias católicas y arma el caos", cuestionó luego con respecto al conflicto mapuche que se vive en la Patagonia.

En esta misma línea, señaló: "Es absurdo que un Gobierno esté promoviendo el caos en una época en la cual todo puede volar en pedazos, porque la sociedad occidental actual está en una situación crítica y el Gobierno no debe jugar con fuego en un bosque seco. No he visto otro gobierno que juegue con tanto entusiasmo con locuras como el Gobierno argentino".

"El Gobierno quiso magnificar el lamentable hecho de los cuatro chiflados que quisieron atentar contra Cristina Kirchner. Todo es medio ridículo", concluyó aparte con respecto al atentado cometido contra la vicepresidenta.

Macri, ideal para posicionarse en la ONU

Por otra parte, Duran Barba se refirió al ex mandatario Mauricio Macri, de quien supo ser consultor político, y sugirió que este debería postularse para presidente, pero no de la Argentina sino de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

"Yo me imaginaría más a un Macri, si no es presidente, posicionándose para ONU. Ahora toca que un latinoamericano sea Secretario General y él sería ideal para ese tipo de posición. Pero creo que quiere ser candidato presidencial", manifestó.

Duran Barba supo ser el consultor político de cabecera del ex presidente.

En esta misma línea, Durán Barba, insistió en que, si bien el fundador del PRO se encuentra en busca de un nuevo mandato presidencial, este "sería ideal" para el cargo de Secretario General de la organización internacional. "Mi impresión es que Macri busca la candidatura y me parece legítimo. Fue presidente y fundó esta alternativa de oposición", agregó.

Asimismo, señaló que "las cosas no están muy bien en la oposición" y remarcó que el referente de Juntos por el Cambio tiene que ser elegido durante las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), aunque añadió: "Que el que gane, gane y que los demás apoyen".

Jaime Duran Barba: "Horacio Rodríguez Larreta le puede ganar las internas a Mauricio Macri"

"Los políticos tienen un ego demasiado grande y es hora de bajar un poco el culto a la propia personalidad, dialogar y entender que hay diversos grupos, diversas personas y ninguno tiene el monopolio de la verdad", enfatizó.

Por otra parte, Duran Barba también se sumó al repudio de las críticas realizadas por Facundos Manes contra Mauricio Macri: "Nadie puede atacarle a Macri por el tema del espionaje, que fue un invento disparatado de los kirchneristas y fue desestimado por la Justicia. Una cosa es disentir y otra es calumniar".

