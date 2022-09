El asesor político Jaime Durán Barba se inclinó por una victoria de Horacio Rodríguez Larreta en la interna del PRO, analizó la imagen de Alberto Fernández y habló sobre el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner en Recoleta, barrio donde él mismo vive.

A un año de las primarias que zanjarán las diferencias internas en las mayores coaliciones del país, el especialista en comunicación que acompañó a Mauricio Macri en las candidaturas para la Ciudad de Buenos Aires y la presidencia del país dijo tener números que erigen al Jefe de Gobierno porteño sobre el ex Presidente y la titular del PRO, Patricia Bullrich, pensando en una eventual interna de Propuesta Republicana (PRO).

“Horacio Rodríguez Larreta le puede ganar las internas a Mauricio Macri”, aseguró Durán Barba, que describió el por qué de su definición. “Horacio tiene, desde hace rato, saldos positivos importantes. Cuando empezó el gobierno de Alberto Fernández, se unieron por la lucha contra el Covid, y la gente apreció mucho eso. Fernández llegó a tener una popularidad muy alta, cercana al 70%”, planteó.

Sin embargo, opinó que tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio pueden desintegrarse. "Es una coalición cuyo norte es oponerse al cristinismo", dijo sobre el armado que hoy es oposición. Sobre la coalición panperonista sostuvo que también puede disgregarse por su formación de origen.

Durán Barba habló de Rodríguez Larreta, Macri, Bullrich y Alberto Fernández

“Es legítima la misión de Horacio Rodríguez Larreta de ser presidente. Ha sido dos veces jefe de Gobierno, muy bien. Desde el punto de vista de los números, es el único político argentino que tiene saldo positivo en los últimos dos años”, continuó explicando sobre el alcalde porteño.

Respecto a Macri, consideró que guarda "su ambición de ser presidente” porque "tiene muchos méritos y el fastidio con que no le reconocieron su obra”. Sobre Bullrich, explicó que desde los números que grafican su imagen "no tiene saldo positivo, es menos conocida”.

“Es posible que Horacio les gane a Macri y Bullrich. Lo más probable es que les gane porque es el único que, por lejos, tiene mejores números. Horacio tiene en contra y a favor el mismo elemento: no suscita pasiones ni positivas ni negativas. Tiene gestión y le falta comunicarse más con la gente”, describió Durán Barba.

Consultado sobre la actual figura del Presidente de la Nación y la importancia que ganó la figura de Sergio Massa como Ministro de Economía, el especialista ecuatoriano dijo: “Él empieza a derrumbarse cuando se ‘cristiniza’, cuando se lleva los fondos de la Ciudad, cuando empieza a combatir en vez de servir a la gente. Y termina como está ahora: el que peor está en la lista de popularidad es el Presidente, está peor que Cristina, empata con Massa, que siempre tuvo un problema de credibilidad”.

Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, los dirigentes con más peso en el PRO

Atentado contra Cristina Kirchner: qué dijo Durán Barba

A dos semanas del ataque fallido que perpetró Fernando Sabag Montiel, Durán Barba se refirió a los cambios que se generaron en Recoleta, donde vive al igual que la Vicepresidenta, y calificó de "grupo de chiflados" a "La banda de los copitos", quienes están en la mira de la Justicia por la autoría intelectual y material del intento de magnicidio.

“Yo vivo a tres cuadras de la casa de Cristina. Fue una sorpresa cuando llegué porque había mucha gente manifestando, sitios para asado y demás. Hace 16 años que vivo en Recoleta, me llevo muy bien con los vecinos, estoy muy incorporado al barrio. Uno vive en un barrio en el que puede integrarse, nunca viviría en un barrio donde no puedo salir a la vereda porque me odian todos”, dijo.

También describió a los seguidores de Cristina Kirchner. “Esta era gente militante que creía en algo. Sabían lo que hacían. Había cosas raras: que se prohibiera que la Policía de la Ciudad vigilara el barrio es una locura”, consideró. “Lo que hubo es un grupo de chiflados bastante alterados mentalmente como hay en todo el mundo”, manifestó sobre los ejecutores del ataque.

Crítico, dijo que "llama la atención es la total falta de previsión de la escolta, que otra vez tiene que ver con la institucionalidad" y cuestionó la falta de profesionalismo. “El entorno de Cristina, si era profesional, no habría permitido esto. Pero otra vez, la falta de institucionalidad. Su entorno son militantes, no militares. Deberían haber sido militares entrenados contra atentados y terrorismo”, dijo.

“Los tipos de los copitos con su carro... Es insólito que hayan pasado una semana entera con un carro que tenía una enorme visibilidad, por los copitos, caminando por la acera frente a la casa de Cristina y no los hayan detenido. Por el hecho de asomarse a vender copitos en un sitio donde no hay niños, deberían haber hecho algo. Donde hay militares furibundos gritando no es un sitio para un carro de copitos”, concluyó el analista político.