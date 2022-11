Patricia Bullrich habló del cruce con Felipe Miguel: "No voy a pedir disculpas"

Patricia Bullrich hizo su descargo tras la viralización del video en el que aparece diciéndole a Felipe Miguel, jefe de Gabinete porteño, "te voy a romper la cabeza". En diálogo con Eduardo Feinmann al aire de Radio Mitre, la exministra de Seguridad dejó en claro que no tiene intenciones de retractarse. "¿Cómo le voy a pedir disculpas a una persona que dijo que soy funcional al kirchnerismo?", dijo.

Sobre la frase que desató la polémica y la interna en Juntos por el Cambio, aseguró que es "una frase argentina" y remarcó: "Soy una dirigente que no acepta la hipocresía. Felipe Miguel se paseó por los canales diciendo que yo era funcional al kirchnerismo y viene el otro día y me abraza por atrás como si nada hubiera dicho".

"Con lo que hay que terminar en la Argentina es con la hipocresía. Le dije conmigo no te metas, porque si me vas a decir una cosa así, y que quizás yo soy la dirigente que más ha tenido clara la discusión con el kirchnerismo, no se puede tener doble discurso", siguió la presidenta del PRO sobre el encontronazo con el funcionario del Gobierno de la Ciudad durante un acto en La Rural.

Respecto a los embates de Miguel en la televisión, Bullrich consideró que decirle "funcional al kirchnerismo" es un insulto "políticamente fuerte". "No se hacen esas cosas. Si uno banca una posición, bancala. Después no podés darte vuelta y querer saludar amablemente a alguien que le dijiste un insulto de esa categoría. Conmigo no se jode", insistió furiosa.

Noticia en desarrollo...